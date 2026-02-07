Weißer Sedan nach Serie von Diebstählen sorgt für Verunsicherung in Bang Saray

PATTAYA, Thailand – Bewohner und Geschäftsinhaber im Bezirk Sattahip haben zunehmende Sicherheitsbedenken geäußert, nachdem ein Verdächtiger in einem weißen Sedan mit mehreren Diebstählen in Verbindung gebracht wird. Die Vorfälle haben in Bang Saray und umliegenden Gebieten für Unruhe gesorgt.

Auslöser war eine Anzeige von Khotchamas, 42, Besitzerin eines Lebensmittelgeschäfts im Unterbezirk Bang Saray, die einen Diebstahl in den frühen Morgenstunden meldete. Die Anzeige wurde bei Pol. Capt. Minthratit Thongsai, stellvertretender Ermittlungsbeamter der Polizeistation Sattahip, erstattet.







Nach Angaben der Geschäftsinhaberin ereignete sich der Vorfall am 3. Februar gegen 2.43 Uhr. Ein Mann in einem weißen Sedan ohne eindeutig erkennbares Kennzeichen soll mehrfach durch die Gegend gefahren sein, bevor er vor dem Geschäft anhielt. Der Verdächtige nutzte einen unbeobachteten Moment, entwendete vier Dosen Bier sowie eine Flasche aus einem Kühlschrank vor dem Laden und flüchtete anschließend mit dem Fahrzeug.

Der gesamte Ablauf wurde von der Überwachungskamera des Geschäfts aufgezeichnet und zeigt sowohl den Tatablauf als auch das beteiligte Fahrzeug deutlich. Nach Bekanntwerden des Vorfalls berichteten weitere Anwohner, dass derselbe Verdächtige mutmaßlich ähnliche Diebstähle in mehreren Geschäften und Wohngebieten im Bezirk Sattahip begangen habe, wobei er offenbar nachts mögliche Ziele auskundschaftete.



Die Polizei sammelt derzeit Beweismaterial und wertet Aufnahmen weiterer Überwachungskameras entlang möglicher Fluchtrouten aus, um den Verdächtigen zu identifizieren. Ermittler prüfen zudem zusätzliche Kamerastandorte, um die Bewegungen des Fahrzeugs nachvollziehen zu können.

Anwohner und Geschäftsbetreiber fordern verstärkte Polizeipräsenz, insbesondere in den späten Nacht- und frühen Morgenstunden, um weitere Straftaten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl in der Gemeinde wiederherzustellen. Die Polizei erklärte, die Ermittlungen liefen weiter, um den Verdächtigen festzunehmen und rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.



































