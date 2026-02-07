Anwohner alarmiert nach Sichtung eines mutmaßlichen Einbrechers auf Hausdächern in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Bewohner des Unterbezirks Khao Mai Kaew in Ost-Pattaya haben Sicherheitsbedenken geäußert, nachdem ein verdächtiger Mann in den frühen Morgenstunden dabei beobachtet wurde, Wohnhäuser auszukundschaften und anschließend auf Hausdächer zu klettern. Anwohner fordern nun verstärkte Polizeipatrouillen in der Gegend.







Gegen 4.00 Uhr morgens am 3. Februar filmte die 20-jährige Anwohnerin Phanthira Boonserm einen Mann, der sich auffällig in der Nähe ihres Hauses im Gebiet Ban Lang (Huai Khai Nao) verhielt. Nach ihren Angaben zeigt das Video, wie der Mann zunächst ein benachbartes, derzeit unbewohntes Mietshaus umrundete, bevor er durch ein Fenster einstieg und auf das Dach kletterte. Der Zweck seines Handelns ist bislang unklar.

Anschließend soll der Mann wieder vom Dach heruntergestiegen sein, sich in Richtung einer nahegelegenen Wohnanlage im Bau bewegt und eine Mauer überklettert haben, um das Gelände zu betreten. Dort verlor sich seine Spur.





Die Anwohnerin erklärte, sie lebe nur mit ihrer Großmutter und einem kleinen Kind im Haus und sei deshalb besonders besorgt um ihre Sicherheit. Die Sorge werde durch Berichte über zunehmende Kriminalität in der Umgebung verstärkt, darunter Motorraddiebstähle, gewalttätige Vorfälle unter Jugendlichen sowie mehrere gemeldete Diebstähle von Fahrzeugen.

Die Bewohner fordern die Polizei und zuständige Behörden auf, die nächtlichen Kontrollen zu verstärken, um die Sicherheit im Viertel zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Anwohner wiederherzustellen.



































