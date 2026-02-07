Classic Car Friends Pattaya verbinden Tourismusförderung mit Spende für Kinderhilfsprojekt

PATTAYA, Thailand – Der Classic Car Friends Pattaya Club hat mit einer Spende in Höhe von 306.000 Baht an die Human Help Network (HHN) Foundation for Thai Children erneut die Verbindung von Tourismusförderung und sozialem Engagement in Pattaya unterstrichen. Die Spendenübergabe fand am 5. Februar in der Einrichtung der Stiftung statt.

Die Spende wurde von Clubpräsident Jo Klemm gemeinsam mit seiner Ehefrau Khun Noi, der Stiftungsunterstützerin Madam Heidi Glemeau sowie weiteren Clubmitgliedern überreicht. Die Mittel stammen aus den Erlösen der Veranstaltung „Classic Days Pattaya 2026“ und sollen Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen.







Empfangen wurde die Delegation von Ratchada Chomjinda, Direktorin der HHN Foundation, zusammen mit dem stellvertretenden Direktor Siromes Akraphongphanich, ASEAN Learning Center Manager Pirun Noiiamjai, Lehrkräften und Kindern der Einrichtung. Als Dankeschön führten die Kinder eine Tanzaufführung auf und überreichten handgefertigte Souvenirs und Kunstwerke.

Die Veranstaltung „Classic Days Pattaya 2026“ fand vom 31. Januar bis 1. Februar im Asia Pattaya Hotel statt und brachte Oldtimer-Enthusiasten aus mehreren Ländern zusammen. Präsentiert wurden rund 80 bis 100 seltene historische Fahrzeuge, ergänzt durch eine Oldtimer-Karawane zu bekannten Orten in Pattaya. Ziel der Veranstaltung war es, die Pflege klassischer Fahrzeuge zu fördern, das touristische Image der Stadt zu stärken und gleichzeitig einen sozialen Beitrag zur Unterstützung der Bildung thailändischer Kinder zu leisten.







































