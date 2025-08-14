Starker thailändischer Baht bereitet Pattayas Tourismus Kopfschmerzen, während Europäer nach Winterangeboten suchen

PATTAYA, Thailand – Der thailändische Baht setzt seine Aufwertung gegenüber dem US-Dollar fort und bereitet dem Tourismussektor in Pattaya Sorgen. Laut dem Global Markets Team der Bank of Ayudhya (BAY) wird der Baht in dieser Woche voraussichtlich zwischen 32,10 und 32,65 pro Dollar gehandelt, nach einem Wochenschluss von 32,36 in der Vorwoche.

Für Besucher, die eine Reise nach Pattaya planen, spielt das Budget die entscheidende Rolle. Viele europäische Touristen beobachten die Wechselkurse genau und suchen nach Rabatten oder Sonderangeboten für ihren Thailand-Urlaub in diesem Winter. Durch den stärkeren Baht können bereits kleine Preisunterschiede die Reiseentscheidungen beeinflussen, wodurch Aktionen und erschwingliche Pakete für die Anziehung von Besuchern besonders wichtig werden.







Der US-Dollar hat gegenüber den meisten wichtigen Währungen nachgegeben, da Anzeichen für eine verlangsamte US-Wirtschaft und Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Federal Reserve aufkommen. Gleichzeitig investieren ausländische Anleger weiterhin in thailändische Aktien und Anleihen, was die Stärke des Baht zusätzlich stützt.

Auf nationaler Ebene könnte das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of Thailand bei seiner Sitzung am 13. August eine Zinssenkung um 0,25 % in Erwägung ziehen, um dem verlangsamten Exportsektor entgegenzuwirken, der durch US-Zölle belastet ist. Bleiben die Zinsen unverändert, könnten Reduzierungen erst im Oktober oder Dezember erfolgen.



Für Pattaya ist ein starker Baht jedoch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits signalisiert er Vertrauen in die thailändische Wirtschaft, andererseits verteuert er das Land für ausländische Touristen. Viele Langzeitbesucher und Urlauber äußern bereits Frustration über sinkende Kaufkraft sowie höhere Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten. Tourismusanbieter warnen, dass die anhaltende Baht-Stärke die Besucherzahlen dämpfen und Pattayas lebhafte Hotellerie- und Nachtlebensszene beeinträchtigen könnte.



„Touristen bemerken den Preisunterschied“, sagte ein örtlicher Hotelmanager. „Es geht nicht mehr um die Frauen oder die Sehenswürdigkeiten – es ist der Wechselkurs, der entscheidet, ob sie bleiben oder gehen.“

Analysten sagen voraus, dass der Kurs des Baht weiterhin von globalen Faktoren wie den US-chinesischen Handelsgesprächen, der Politik der Federal Reserve und der Stimmung der Investoren beeinflusst wird, während nationale Zinsentscheidungen ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Tourismustrends in Pattaya spielen werden.



































