HHN-Stiftung ehrt Königin Sirikit am Nationalen Muttertag mit Kinderzeremonie in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die HHN Foundation for Thai Children veranstaltete eine besondere Zeremonie zu Ehren Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, anlässlich ihres 93. Geburtstags, der landesweit als Muttertag gefeiert wird. Die Veranstaltung fand im Child Protection and Development Center (CPDC) in Pattaya statt.

Die Zeremonie wurde von Ratchada Chomjinda, Direktorin der HHN Foundation, und Siromet Akrapongpanich, Direktorin des Zentrums, geleitet. Mitarbeiter der Stiftung, Verwaltungsangestellte, Lehrer und Kinder nahmen an der Feier teil.







Das Programm begann mit Blumengaben und dem Verehren des Porträts der Königinmutter. Reden würdigten Ihre Majestät und überbrachten Segenswünsche für ein langes Leben und Wohlbefinden.

Junge Mädchen führten anmutige traditionelle Tänze zu Ehren der Königinmutter auf. Anschließend trug „Kung Nang“, eine Kindervertreterin, ein berührendes Gedicht vor, das die Bedeutung von Müttern feierte. Kinder des ASEAN Learning Centers beteiligten sich danach an einem zeremoniellen „Wai“, um Respekt und Dankbarkeit gegenüber ihren Müttern und Lehrern zu zeigen und die Wichtigkeit von Familienbindung und kindlicher Pietät zu unterstreichen.

Die Veranstaltung umfasste zudem Auszeichnungen für Kinder des ASEAN Learning Centers, die an verschiedenen Wettbewerben zum Muttertag teilgenommen hatten, um Kreativität zu fördern und Liebe sowie Respekt für Mütter auszudrücken.

Ratchada Chomjinda richtete Worte des Zuspruchs und der Inspiration an Mitarbeiter und Kinder und betonte die Bedeutung der liebevollen Förderung junger Menschen. Nach der offiziellen Zeremonie machten Kinder, Mütter und Lehrer Gruppenfotos, um den besonderen Tag festzuhalten. Den Abschluss bildete eine freiwillige Aktivität zu Ehren Ihrer Majestät Königin Sirikit, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen.

Die Veranstaltung unterstrich das Engagement der HHN Foundation, Liebe, Dankbarkeit und Respekt für familiäre Werte unter thailändischen Kindern zu fördern und gleichzeitig die Königinmutter an ihrem Ehrentag zu würdigen.















































