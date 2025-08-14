Auch Obdachlose sind nicht allein, wenn Pattaya sich um einen hilfsbedürftigen Mann kümmert

PATTAYA, Thailand – Auch ohne Zuhause oder Kleidung ist man nicht ohne Menschen, die sich kümmern. Städtische Beamte von Pattaya kamen einem stark untergewichtigen Obdachlosen zur Hilfe, der ohne Hemd auf der Pattaya Second Road umherging. Die Beamten gaben ihm Kleidung und brachten ihn zur weiteren Versorgung ins Pattaya Bhattamakun Hospital.







Dank menschlicher Solidarität… ist niemand wirklich verlassen. Anwohner, die ihn zuvor gesehen hatten, beschrieben ihn als laut und aggressiv, teils so, dass andere Angst hatten, als sei er unter Einfluss von Substanzen. Einige berichteten, dass er eine Frau belästigt hatte, die nur vorbeiging, was sie verängstigte und in Tränen zurückließ.



Heute jedoch hat das Eingreifen der Stadt die Wahrnehmung verändert – selbst diejenigen, die ihm zuvor misstraut hatten, sehen nun, dass er Mitgefühl verdient. Er wurde behandelt und befindet sich auf dem Weg der Besserung, und die Anwohner hoffen, dass die Behörden ihm helfen können, wieder an einen sicheren Ort zu gelangen.



































