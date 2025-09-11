PATTAYA, Thailand – Für langjährige Besucher und ausländische Touristen Pattayas prallt der Reiz des thailändischen Strandlebens zunehmend auf harte wirtschaftliche Realität. Der Baht hat kürzlich die Marke von 31,7 gegenüber dem US-Dollar überschritten, wodurch der Wechselkurs unter 32 fiel und die Geldbeutel derjenigen schrumpfen, die normalerweise in Dollar, Pfund, Euro, Yen oder Dirham bezahlen.

Betroffen sind nicht nur US-Dollar-Nutzer: Auch Touristen aus Großbritannien, Europa, Japan und den Golfstaaten wie Dubai und Kuwait spüren die Belastung. Während die lokalen Preise weitgehend stabil bleiben, schwächen sich die ausländischen Währungen gegenüber dem Baht ab, sodass alltägliche Ausgaben – von Hotelzimmern über Mahlzeiten und Getränke bis zu Freizeitaktivitäten – spürbar teurer werden. Für eine Stadt, die stark von freiwilligen Ausgaben abhängt, ist das spürbar.







Kanjana Chokpaisalsilp, Research Executive am Kasikorn Research Center, berichtete, dass der Baht am 10. September bei 31,77 pro Dollar schloss, leicht über dem Wert von 31,67 am Vortag. Die jüngste Aufwertung ist unter anderem auf Anpassungen globaler Investoren zurückzuführen. Während manche die „Stärke des Baht“ als Zeichen wirtschaftlicher Stabilität feiern, bedeutet sie für Pattaya-Besucher eine spürbar geringere Kaufkraft. Restaurants, Geschäfte und touristische Dienstleistungen beginnen die Auswirkungen zu spüren.

Die Stärke des US-Dollars, teils verursacht durch politische Unsicherheiten in Washington, verschärft die Situation. „Es liegt nicht am schwachen Baht – der Dollar wird durch politische und wirtschaftliche Fehlsteuerungen im Ausland gepusht“, bemerkte ein in Pattaya lebender Expat trocken, mit Blick auf die unberechenbaren US-Fiskalpolitiken, die weiterhin die globalen Märkte verunsichern.



Lokale Finanzströme spiegeln diesen Wandel wider: Ausländische Investoren verkauften Netto-Aktien im Wert von 1,8 Milliarden Baht, erhöhten gleichzeitig aber ihre Anleihenbestände um über 4 Milliarden Baht. Das Ergebnis ist ein gemischtes Bild: Kapitalflüsse bleiben bestehen, doch die alltäglichen Ausgaben von Touristen werden durch den starken Baht spürbar gedrückt.

Ökonomen warnen, dass sich die Lage nicht schnell ändern dürfte. Wichtige Einflussfaktoren sind die Geldpolitik der Bank of Thailand, ausländische Kapitalflüsse, Goldpreise, Entscheidungen der EZB und bevorstehende US-Wirtschaftsdaten wie Verbraucherpreisindex und wöchentliche Arbeitslosenanträge.







Für langjährige Bewohner und Geschäftsinhaber Pattayas ist die Sorge greifbar: „Es geht nicht mehr um Lächeln oder Strände – es ist der Wechselkurs, der entscheidet, ob ich bleibe oder gehe“, kommentierte ein erfahrener Expat. Während die Touristenzahlen robust bleiben, nimmt die Kaufkraft jedes einzelnen Besuchers leise ab.

Pattayas Charme bleibt ungebrochen, doch mit einem stärkeren Baht und globaler wirtschaftlicher Unsicherheit könnte die lebhafte, von Ausländern getriebene Wirtschaft der Stadt die Auswirkungen von Währungsschwankungen und politischen Schocks bald deutlicher spüren. Touristen, die auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hofften, überdenken ihre Budgets, während lokale Unternehmen auf subtile, aber spürbare Verschiebungen im Geldfluss reagieren müssen.



































