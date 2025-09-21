Sonniges Pattaya bleibt sicher für Touristen, während andere Provinzen von Hochwasser bedroht sind

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Department hat für neun Provinzen Warnungen vor starkem Regen, möglichen Sturzfluten und Erdrutschen herausgegeben. Betroffen sind die Provinzen Tak, Phitsanulok, Phetchabun, Loei, Chaiyaphum, Nakhon Nayok, Prachinburi, Chanthaburi und Trat. Bewohner in diesen Regionen werden aufgefordert, besondere Vorsicht walten zu lassen – insbesondere in tiefer gelegenen Gebieten, an Wasserläufen und am Fuße von Hügeln.





Das Wettergeschehen wird von einer Monsunrinne beeinflusst, die sich über Zentral- und Nordostthailand erstreckt, sowie vom Südwestmonsun über der Andamanensee. Auf See wird mit unruhigen Bedingungen gerechnet: In der oberen Andamanensee und im Golf von Thailand können die Wellen Höhen von 1 bis 2 Metern erreichen. Seefahrern wird geraten, vorsichtig zu navigieren und Gewitterzonen zu meiden.

Unterdessen hat sich der Tropensturm „Mitag“ über dem Südchinesischen Meer bei Guangdong zu einem Tiefdruckgebiet abgeschwächt und dürfte sich in Kürze weiter auflösen. Reisenden in diese Region wird empfohlen, die Wetterberichte aufmerksam zu verfolgen.







Für Pattaya hingegen gibt es Entwarnung: Die Stadt und ihre Küstenregionen bleiben trocken. Touristen und Einheimische können unbeschwert Strandspaziergänge, Sonnenbaden oder Mahlzeiten im Freien genießen – ohne Sorge vor heftigem Regen. Besucher können sich entlang des Pattaya Beach und der nahegelegenen Promenaden entspannen, im Vertrauen darauf, dass lokal keine Unwetter zu erwarten sind.



































