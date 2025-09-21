Bewohner von Pattaya warnt: Neue Alkoholgesetze könnten das Ende des Nachtlebens bedeuten

PATTAYA, Thailand – In einem kürzlich veröffentlichten Leserbrief an die Pattaya Blatt äußerte sich der langjährige Einwohner besorgt über die neuesten Pläne der Regierung, die Alkohol- und Unterhaltungsgesetze weiter zu verschärfen. Solche Maßnahmen, so seine Warnung, könnten eine Katastrophe für die tourismusgetriebene Wirtschaft Pattayas bedeuten.

French erinnerte an den einst diskutierten Vorschlag, sogenannte „Entertainment-Zonen“ einzurichten, in denen Städte wie Pattaya mit lockereren Regeln für Alkohol und Nachtleben behandelt würden. Diese Idee sei jedoch offenbar stillschweigend aufgegeben worden.

„Wenn die Regierung diese neuen Gesetze umsetzt, wird das das Ende von Pattaya bedeuten“, schrieb er. „Mit dem derzeitigen, absurden Verkaufsverbot von Alkohol am Nachmittag und nach Mitternacht können die meisten gerade noch leben. Aber wenn nun auch der tatsächliche Konsum am Nachmittag und nach Mitternacht verboten wird, werden viele Bars und Clubs schließen müssen. Expats werden die Stadt verlassen, und der Tourismus wird dramatisch einbrechen.“

Für French betreffen die Vorschläge nicht nur das Geschäftsleben, sondern auch den Alltag. „Ich gehe normalerweise erst gegen 23 Uhr aus, besuche aber gelegentlich auch am Nachmittag einen Gentleman’s Club“, erklärte er. „Jede Einschränkung meiner Aktivitäten ist ein absolutes No-Go. Was denken die sich nur?“







Sein Brief spiegelt eine wachsende Unruhe unter Betreibern, Angestellten und langjährigen ausländischen Bewohnern Pattayas wider. Viele von ihnen betonen, dass der internationale Ruf der Stadt immer darauf beruhte, anders behandelt zu werden als der Rest Thailands. Ohne diese Flexibilität, so die Kritiker, drohe Pattaya seine einzigartige Identität als Tourismusmetropole zu verlieren.



































