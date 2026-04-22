Songkran-Feier in Bang Saray sorgt nach unangemessenem Verhalten für Kritik

PATTAYA, Thailand – Die Songkran-Feierlichkeiten am Bang Saray Beach in Sattahip, etwa 20 Minuten südlich von Pattaya, sind nach dem Auftauchen von Videos und Bildern in die Kritik geraten. Diese zeigten am 20. April einige Feiernde, die sich während der öffentlichen Festlichkeiten unangemessen verhielten.

Der Strandbereich war am Abend stark besucht, sowohl von thailändischen als auch ausländischen Touristen, die Wasserspiele und Feierlichkeiten genossen. Die Stimmung wurde jedoch getrübt, nachdem einzelne Teilnehmer, darunter junge Frauen und Mitglieder der LGBTQ+-Community, in sehr auffälliger Kleidung tanzten und sich provokant verhielten.







Ein Vorfall, bei dem eine Person offenbar alkoholbedingt enthemmtes Verhalten zeigte und sich teilweise entblößte, führte zu gemischten Reaktionen unter den Anwesenden. Während einige Zuschauer die Situation bejubelten und als Teil der Festivalstimmung betrachteten, äußerten viele Besucher und Anwohner Kritik.

Kritiker betonten, dass dieses Verhalten insbesondere angesichts der Anwesenheit von Familien und Kindern unangemessen sei und dem Ruf von Bang Saray und Sattahip als familienfreundliche Reiseziele schade.

Lokale Beobachter wiesen darauf hin, dass solche Handlungen unter Umständen unter Gesetze zur öffentlichen Unsittlichkeit fallen könnten. Es gibt daher Forderungen, CCTV-Aufnahmen und Online-Material auszuwerten, um mögliche rechtliche Schritte zu prüfen.

Am 21. April berichtete die Polizei, dass eine der beteiligten Personen identifiziert wurde. Die betreffende Person habe eingeräumt, unter Alkoholeinfluss über die Stränge geschlagen zu haben, und sich für ihr Verhalten sowie die entstandene Kontroverse entschuldigt.

Viele Anwohner betonten, dass Songkran zwar ein fröhliches und lebendiges Fest bleiben solle, jedoch gewisse Grenzen notwendig seien, um den touristischen Ruf der Region nicht zu gefährden.

















































