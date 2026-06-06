„Entweder man passt sich an oder wird überfahren“ – Ausländer über Pattayas ungeschriebene Verkehrsregeln

PATTAYA, Thailand – Für viele Ausländer ist nicht das Nachtleben, der Strand oder das tropische Klima der größte Kulturschock bei ihrer Ankunft in Pattaya, sondern der Straßenverkehr. Besucher aus Europa, Australien oder Nordamerika kommen oft aus Ländern mit streng durchgesetzten Verkehrsregeln und vorhersehbarem Fahrverhalten. In Pattaya erleben sie jedoch eine völlig andere Realität.

Langjährige ausländische Einwohner berichten, dass sie den Verkehr zunächst als chaotisch empfanden. Motorräder fahren oft unvermittelt in den Verkehr ein, Fahrzeuge passieren noch gelbe oder rote Ampeln, und viele Verkehrsteilnehmer scheinen die Regeln flexibel auszulegen. Auch das häufige Hupen sorgt bei Neuankömmlingen für Verwirrung, da es in vielen westlichen Ländern als Zeichen von Ärger oder Aggression gilt.







Mit der Zeit passen sich jedoch viele Ausländer an die örtlichen Gegebenheiten an. Manche übernehmen Verhaltensweisen, die sie in ihrer Heimat kritisiert hätten – etwa das Durchschlängeln im Verkehr, spontane Spurwechsel oder die Nutzung des Mobiltelefons an Kreuzungen.

Besonders die Nutzung von Smartphones während der Fahrt wird zunehmend als Problem wahrgenommen. Lieferfahrer, Touristen, private Autofahrer und Fahrdienstanbieter werden regelmäßig dabei beobachtet, während der Fahrt auf ihre Bildschirme zu schauen. Hinzu kommen Beschwerden über riskante Wendemanöver, Fahrten entgegen der Fahrtrichtung und unvorhersehbare Stopps.

Viele Einwohner sehen das Hauptproblem jedoch nicht in der Nationalität der Fahrer, sondern in der uneinheitlichen Durchsetzung der Verkehrsregeln. Aufgrund begrenzter Ressourcen und des hohen Verkehrsaufkommens fällt eine konsequente Kontrolle schwer. Dadurch entsteht bei manchen Verkehrsteilnehmern der Eindruck, dass riskantes Verhalten nur selten Konsequenzen hat.



Trotz kultureller Unterschiede herrscht weitgehend Einigkeit darüber, welche Gefahren besonders problematisch sind: überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung durch Mobiltelefone, Alkohol am Steuer sowie gefährliche Überholmanöver.

Für viele Ausländer lautet die wichtigste Erkenntnis: Die örtlichen Verkehrsgewohnheiten zu verstehen kann notwendig sein, um sich sicher fortzubewegen – die schlechtesten Verhaltensweisen zu übernehmen jedoch nicht. Mit der wachsenden Zahl von Touristen, Ruheständlern und digitalen Nomaden bleiben Pattayas Straßen ein Ort, an dem unterschiedliche Kulturen täglich aufeinandertreffen – manchmal mit riskanten Folgen.

















































