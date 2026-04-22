Autowaschanlagen verzeichnen starken Anstieg nach Songkran in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Autowaschanlagen für Autos und Motorräder in Pattaya und Nongprue erleben nach dem Songkran-Fest einen deutlichen Kundenansturm, da Bewohner und Touristen ihre Fahrzeuge von Pulver, Schlamm und Wasserflecken reinigen lassen, die sich während der mehrtägigen Feierlichkeiten angesammelt haben.







Betreiber berichten, dass die Nachfrage seit dem Ende der Feiertage vom 12. bis 19. April stark gestiegen ist. Einige Betriebe verzeichnen dabei eine Umsatzsteigerung von mehr als dem Dreifachen im Vergleich zu normalen Zeiten.

Viele Kunden brachten ihre Fahrzeuge unmittelbar nach dem Ende der Wan-Lai-Feierlichkeiten zur Reinigung, was dazu führte, dass einige Betriebe ihre Arbeitszeiten verlängerten und zusätzliche Aushilfskräfte einstellten, um den Ansturm zu bewältigen.



Geschäftsinhaber erklärten, dass Fahrzeuge häufig stark verschmutzt ankommen – mit Wasserflecken, Talkumpuder, Schlamm und Straßenschmutz –, was zusätzliche Reinigungszeit erfordert und den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde erhöht.

Der Nachfrageanstieg macht die Fahrzeugreinigung zu einem der am stärksten wachsenden Nach-Songkran-Geschäftsbereiche in der Region Pattaya, insbesondere in den Bezirken Nongprue und Banglamung.

















































