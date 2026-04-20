Songkran endet tödlich: Polizeibeamter erschießt Cannabis-Shop-Besitzer in Pattayas Walking Street

PATTAYA, Thailand – Die Songkran-Feierlichkeiten in Pattaya haben in den frühen Morgenstunden des 19. April eine tragische Wendung genommen, als ein offenbar betrunkener Polizeibeamter einen Cannabis-Shop-Besitzer im Bereich der Walking Street erschossen haben soll.

Die Schießerei ereignete sich gegen 01:06 Uhr hinter einem Cannabis-Geschäft in der Unterhaltungszone Walking Street in Süd-Pattaya. Das Opfer, der 41-jährige Ladenbesitzer Pattaratorn Jirachokchaikul, wurde durch zwei Schüsse aus einer 11-mm-Schusswaffe unterhalb der linken Brust getroffen. Er wurde zwar sofort medizinisch versorgt, erlag jedoch später seinen Verletzungen.







Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen und später als Polizeibeamter der Polizeistation Pattaya City identifiziert. Bei ihm handelt es sich um Pol. Sub-Lt. Jirasak Srikhathanam (54), auch bekannt als „Sergeant Joe“, der als stellvertretender Inspektor in der Ermittlungsabteilung tätig war.

Zeugen berichten, der Beamte sei stark alkoholisiert gewesen und habe begonnen, Personen in der Umgebung mit einer Schusswaffe zu bedrohen. Er habe auch auf ein nahegelegenes Lokal geschossen, wobei niemand verletzt wurde. Als das Opfer versuchte, die Situation mit einer respektvollen Geste zu beruhigen und den Beamten zum Weglegen der Waffe aufforderte, soll dieser zweimal geschossen haben.

Weitere Zeugen gaben an, der Beamte habe anschließend das Mobiltelefon des Opfers genommen und ins Meer geworfen. Anwesende griffen schließlich ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Polizei bestätigte später, dass der Verdächtige wegen Mordes, des Abfeuerns einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit und des unerlaubten Tragens einer Waffe angeklagt wurde. Zudem wurde er sofort vom Dienst suspendiert und einer disziplinarischen Untersuchung unterzogen.

Ermittler werten derzeit CCTV-Aufnahmen aus, die zeigen sollen, wie das Opfer versucht, die Situation zu deeskalieren, bevor es erschossen wurde.































