Flughafen Phuket führt ab 13. Juni automatische Passkontrollen für internationale Abflüge ein

PHUKET, Thailand – Die Tourism Authority of Thailand (TAT) informiert Reisende, die den Phuket International Airport nutzen, darüber, dass automatische Passkontrollschleusen für internationale Abflüge planmäßig am 13. Juni 2026 in Betrieb genommen werden.

Die Einwanderungsbehörde des Flughafens Phuket hat bestätigt, dass das sogenannte Automatic Border Channel (ABC)-System im Bereich der internationalen Ausreiseformalitäten verfügbar sein wird.

Die automatisierten Kontrollschleusen sollen die Abfertigung von Passagieren beschleunigen und einen reibungsloseren Ablauf bei internationalen Abflügen ermöglichen. Reisende werden gebeten, die Nutzungsbedingungen vorab zu prüfen sowie die Beschilderung am Flughafen und die Anweisungen der Einwanderungsbeamten zu beachten.







Zur Nutzung des Systems berechtigt sind Passagiere mit einem elektronischen Reisepass (e-Passport). Thailändische Staatsangehörige können sämtliche verfügbaren ABC-Schleusen nutzen.

Darüber hinaus gelten weitere Voraussetzungen. Passagiere müssen mindestens 120 Zentimeter groß sein. Gepäckstücke mit einer Höhe von mehr als 120 Zentimetern dürfen nicht durch die automatisierten Schleusen transportiert werden. Schwangere Reisende sind von der Nutzung ausgeschlossen.

Vor der Passkontrolle müssen Gesichtsmasken, Brillen und Hüte entfernt werden. Der Reisepass muss sich in gutem Zustand befinden und darf nicht mit Schutzhüllen, Umschlägen oder Verpackungen versehen sein. Auf das Lesegerät darf jeweils nur ein Reisepass gelegt werden; andere Gegenstände dürfen nicht darauf abgelegt werden.



Außerdem muss der Pass noch mindestens sechs Monate beziehungsweise 180 Tage gültig sein. Reisende, die die automatisierten Schleusen nicht nutzen können, werden gebeten, den Anweisungen der Einwanderungsbeamten zu folgen.

Die Einwanderungsbehörde des Flughafens teilte zudem mit, dass ein Teil des Bereichs für internationale Ankünfte derzeit modernisiert wird. Die Arbeiten sollen bis zum 9. Juli 2026 andauern und dienen der Installation sowie Vorbereitung des ABC-Systems.







Auswirkungen auf den Flugbetrieb wurden bislang nicht angekündigt. Passagiere, die über den Flughafen Phuket ein- oder ausreisen, sollten ausreichend Zeit für die Einwanderungskontrollen einplanen, die Beschilderung beachten und aktuelle Informationen der Flughafenbehörden verfolgen.

Die Tourism Authority of Thailand kündigte an, weitere Informationen zu veröffentlichen, sobald zusätzliche offizielle Mitteilungen vorliegen.

















































