Pattayas Nachtleben beklagt Umsatzrückgang weil Konjunkturprogramm wichtige Branchen ausschließt

PATTAYA, Thailand – Der Nachtleben- und Dienstleistungssektor in Pattaya meldet einen Rückgang der Ausgaben, nachdem die Regierung ein Wirtschaftsprogramm zur Ankurbelung des Konsums eingeführt hat, das mehrere wichtige tourismusbezogene Geschäftsbereiche von der Teilnahme ausschließt.

Am 3. Juni untersuchten Reporter die Geschäftslage und das Ausgabeverhalten von Touristen in Pattaya nach dem Start eines staatlichen Konjunkturprogramms zur Förderung des Binnenkonsums. Während zahlreiche Einzelhändler und Dienstleistungsunternehmen von dem Programm profitieren und sich registrieren konnten, blieben mehrere Branchen ausgeschlossen. Dazu gehören unter anderem Bar-Bier-Betriebe, Unterhaltungslokale, Massagesalons, Spas, Friseursalons und Nagelstudios.







Die Entscheidung sorgt bei vielen Unternehmern für Unzufriedenheit, da sie in einer Zeit getroffen wurde, in der die Stadt bereits unter dem saisonalen Rückgang der Besucherzahlen leidet.

Eine Betreiberin einer Bar im Zentrum Pattayas, die aus Datenschutzgründen als Frau Somporn bezeichnet wird, erklärte, die Nebensaison habe die Zahl der Kunden bereits deutlich reduziert. Die fehlende Teilnahme am Förderprogramm erschwere die wirtschaftliche Erholung zusätzlich.

„Wir zahlen Werbesteuern, Grundsteuern, Versorgungsgebühren und viele weitere Abgaben wie andere Unternehmen auch“, sagte sie. „Wenn es jedoch um staatliche Unterstützungsprogramme geht, werden wir ausgeschlossen. Das erscheint unfair, insbesondere weil das Nachtleben ein wichtiger Bestandteil der Identität Pattayas und seiner Tourismuswirtschaft ist.“



Auch Betreiber von Massagesalons äußerten ähnliche Bedenken. Sie betonen, dass ihre Dienstleistungen eng mit dem Tourismussektor verbunden seien, sie jedoch von bestimmten staatlichen Fördermaßnahmen ausgeschlossen würden.

Der Massagesalonbesitzer Wittaya erklärte, dass sich die Ausgaben der Kunden zunehmend auf Betriebe konzentrieren, die am Förderprogramm teilnehmen. „Viele Kunden wählen Geschäfte aus, in denen sie die staatlichen Vergünstigungen nutzen können, weil sie dadurch Geld sparen“, sagte er. „Wir verstehen die Absicht der Regierung, die Wirtschaft anzukurbeln, aber alle legalen Unternehmen sollten gleich behandelt werden.“







Auch einige Einwohner und Touristen wiesen darauf hin, dass der Ausschluss großer Teile des Dienstleistungssektors den Geldkreislauf in stark tourismusabhängigen Städten wie Pattaya beeinträchtigen könne, deren Wirtschaft wesentlich vom Gastgewerbe und dem Nachtleben abhängt.

„Wenn das Ziel darin besteht, die Wirtschaft zu stimulieren, sollte das Programm alle legalen Branchen einschließen, die Einkommen schaffen und Arbeitsplätze sichern“, erklärte ein Besucher. „Andernfalls fällt die Wirkung unausgewogen aus.“



Die meisten Unternehmer betonen jedoch, dass sie keine Sonderbehandlung verlangen. Stattdessen fordern sie eine breitere Einbeziehung und eine ausgewogenere Gestaltung wirtschaftlicher Unterstützungsmaßnahmen.

Nach Ansicht der Betreiber leisten Nachtleben- und Dienstleistungsunternehmen einen wichtigen Beitrag zur Tourismuswirtschaft Pattayas und schaffen jedes Jahr erhebliche Umsätze und Arbeitsplätze. Sie appellieren daher an die zuständigen Behörden, die Teilnahmebedingungen zu überprüfen, damit zukünftige Fördermaßnahmen die tatsächliche Struktur der lokalen Wirtschaft besser widerspiegeln – insbesondere in bedeutenden Tourismuszentren wie Pattaya.

















































