KI im Einsatz: Touristenpolizei nimmt indischen Visa-Überzieher in Pattaya fest

PATTAYA, Thailand – Die Touristenpolizei in Pattaya hat während der Wan-Lai-Feierlichkeiten am 19. April mithilfe von KI-gestützter Gesichtserkennung einen indischen Staatsangehörigen festgenommen, der sein Visum überzogen hatte.

Die Operation erfolgte im Einklang mit der Politik des Touristenpolizei-Kommissars Pol. Lt. Gen. Saksira Pueak-am, der den verstärkten Einsatz moderner Technologien zur Verbrechensbekämpfung in wichtigen Touristenzentren vorantreibt – insbesondere zur Fahndung nach gesuchten Personen und zur Ermittlung von Ausländern mit überzogenem Aufenthalt.







Gegen 11:52 Uhr starteten Ermittler der Touristenpolizeistation 4, Division 2, des Touristenpolizeibüros 1 in Chonburi eine gezielte Kontrollaktion während des Pattaya Wan-Lai-Festivals. Die Leitung hatte Pol. Lt. Col. Prapda Suksuntree, Chefinspektor der Dienststelle.

Zum Einsatz kam ein mobiles Einsatzfahrzeug der CCOC-Einheit, ausgestattet mit KI-Gesichtserkennungskameras, informell als „Predator Eyes on Mobile“ bezeichnet. Das Fahrzeug patrouillierte entlang der Pattaya Beach Road im Unterbezirk Nongprue, Bezirk Banglamung, Provinz Chonburi.

Während der Operation identifizierte das System einen ausländischen Mann als Overstayer. Die Beamten nahmen einen 35-jährigen indischen Staatsbürger fest, der seine Aufenthaltserlaubnis um 43 Tage überschritten hatte. Gegen ihn wurde Anklage wegen illegalen Aufenthalts im Königreich nach Ablauf der genehmigten Frist erhoben.

Der Verdächtige wurde zur weiteren rechtlichen Bearbeitung an die Ermittler der Polizeistation Pattaya City überstellt.

Die Touristenpolizei erklärte, der Einsatz von KI-Technologie stelle einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Sicherheitsmaßnahmen dar und trage dazu bei, das Vertrauen thailändischer und internationaler Besucher während großer Veranstaltungen wie Songkran und den Wan-Lai-Feierlichkeiten in Pattaya zu erhöhen.































