Sommergewitter könnten Pattaya mit Starkregen und stürmischen Böen treffen

PATTAYA, Thailand – Meteorologen warnen in den kommenden 24 Stunden vor möglichen Sommergewitterlagen in mehreren Teilen Thailands. Gewitter, starke Windböen und örtlich heftiger Regen könnten auftreten, während auch Küstenstädte wie Pattaya zeitweise von unbeständigem Wetter betroffen sein könnten.

Nach Angaben des Thai Meteorological Department könnten sich in weiten Teilen des oberen Thailands saisonale Sommergewitter bilden. Diese werden durch einen westlichen Tiefdrucktrog verursacht, der sich von Myanmar aus über den Norden des Landes und den westlichen Teil des Nordostens ausbreitet.

Gleichzeitig erstreckt sich ein moderates Hochdruckgebiet aus China über Nordostthailand, den Osten des Landes sowie das South China Sea. In Verbindung mit den derzeit heißen Temperaturen erhöht dies die Wahrscheinlichkeit für Gewitterbildung.

Die stärksten Gewitter werden zwar weiter nördlich erwartet, doch auch in der östlichen Region – einschließlich der Provinz Chonburi Province – kann es insbesondere am Nachmittag und Abend zu Gewittern und kräftigen Windböen kommen.

Für Pattaya sagen Meteorologen weiterhin heißes Wetter am Tag voraus. Gewitter könnten etwa 40 Prozent der Region betreffen, begleitet von zeitweise starken Windböen. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 25 bis 27 Grad Celsius in der Nacht und 35 bis 36 Grad am Tag liegen.







Behörden raten Einwohnern und Besuchern, während Gewittern vorsichtig zu sein, insbesondere in offenen Bereichen wie Stränden, Baustellen oder entlang von Straßen, wo starke Windböen auftreten können.

Menschen in weiten Teilen des oberen Thailands sollten während Gewittern offene Flächen meiden und Abstand von großen Bäumen, instabilen Gebäuden oder Werbetafeln halten, die bei starkem Wind umstürzen könnten. Landwirte werden außerdem aufgefordert, ihre Ernten zu sichern und Obstbäume zu stabilisieren, um mögliche Schäden zu begrenzen.

Im Süden des Landes werden ebenfalls vereinzelte Gewitter und örtlich starker Regen erwartet. Ursache sind östliche Winde über dem Gulf of Thailand und der Andaman Sea.



Die Wellen im unteren Golf von Thailand könnten 1 bis 2 Meter erreichen und in Gewittergebieten über 2 Meter ansteigen. Bootsführer werden daher gewarnt, Gewitterzonen möglichst zu meiden.

Die Luftqualität im Norden und im Zentrum Thailands bleibt aufgrund schwacher bis mäßiger Luftzirkulation weiterhin mäßig bis relativ hoch in der Staubbelastung. Meteorologen betonen, dass sich die Wetterbedingungen während der saisonalen Übergangsphase schnell ändern können und raten dazu, aktuelle Vorhersagen des Thai Meteorological Department zu verfolgen.



































