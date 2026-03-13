Einwanderungspolizei zerschlägt chinesisches Lachgas- und Vape-Netzwerk in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Beamte der Einwanderungspolizei haben bei einer Razzia in Pattaya einen chinesischen Staatsbürger festgenommen, der verdächtigt wird, ein Online-Netzwerk zum Verkauf von Lachgas und illegalen Vape-Produkten an Jugendliche betrieben zu haben. Bei dem Einsatz stellten die Ermittler außerdem eine Schusswaffe, Munition und eine größere Menge verbotener Substanzen sicher.

Wie Parinya Klinkesorn, Sprecher der Immigration Bureau Division 3, mitteilte, erfolgte der Zugriff am 11. März, nachdem Ermittler Hinweise erhalten hatten, dass der Verdächtige illegal Distickstoffmonoxid (Lachgas) sowie weitere verbotene Produkte über Onlineplattformen verkaufte.

Die Aktion steht im Zusammenhang mit einer landesweiten Anweisung von Phanumart Boonyalak, der die Einwanderungsbehörden angewiesen hatte, verstärkt gegen transnationale Kriminalität vorzugehen und zu verhindern, dass ausländische Täter Thailand als Basis für illegale Aktivitäten nutzen.

Nach Angaben der Ermittler nutzte der Verdächtige soziale Medien wie Facebook und Telegram, um Lachgas und andere Substanzen an junge Kunden in der Region Pattaya zu bewerben und zu verkaufen. Um Beweise zu sichern, organisierten Beamte einen Testkauf und bestellten eine Gasflasche für 2.400 Baht.







Als später ein Motorrad an dem Wohnhaus eintraf und der Verdächtige mit einem Karton, der den Gaszylinder enthielt, nach draußen kam, griffen die Beamten zu und nahmen ihn fest. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude.

Dabei beschlagnahmten die Ermittler zahlreiche Gegenstände, darunter eine .38-Kaliber-Pistole der Marke TAUROS, verschiedene Munitionstypen, ein Magazin für eine Glock-Pistole, 30 Vape-Kartuschen mit Etomidat sowie 17 Lachgaszylinder.



Bei der ersten Befragung soll der Verdächtige den Besitz der sichergestellten Gegenstände eingeräumt haben. Gegen ihn wurden mehrere Anklagen erhoben, darunter der illegale Verkauf eines modernen pharmazeutischen Stoffes (Lachgas), unerlaubter Besitz von Schusswaffe und Munition sowie Besitz und Vertrieb einer kontrollierten Substanz der Kategorie 2 (Etomidat-Vape-Kartuschen) ohne Genehmigung.

Der Verdächtige sowie die beschlagnahmten Beweismittel wurden anschließend der Pattaya City Police Station übergeben, wo die rechtlichen Schritte eingeleitet wurden. Die Behörden prüfen nun zudem mögliche Verbindungen zu weiteren Beteiligten im In- und Ausland.



































