Motorradfahrerin stirbt nach Hochgeschwindigkeitskollision nahe Bahnübergang in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Eine Motorradfahrerin ist in der Nacht zum 11. März bei einem schweren Verkehrsunfall in Pattaya ums Leben gekommen. Nach ersten Berichten prallte ein sogenanntes „Big Bike“ mit hoher Geschwindigkeit in ein anderes Motorrad nahe eines Bahnübergangs.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation wurden gegen 22.00 Uhr zu dem Unfall auf der Straße entlang der Bahnlinie hinter dem Wat Tham Samakkhi alarmiert. Die Strecke führt in Richtung Huai Yai im Unterbezirk Nongprue.

Am Unfallort fanden die Helfer zwei beteiligte Fahrerinnen.

Die erste Verletzte, die 32-jährige Suthathip Chantham, erlitt leichte Verletzungen und Schürfwunden. Sie war mit einem weißen Honda motorcycle mit Kennzeichen aus der Provinz Chonburi unterwegs.

Die zweite Fahrerin, Pornpaisri Harnchan, steuerte ein schwarzes Yamaha big bike und zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versuchten noch am Unfallort eine Wiederbelebung, doch medizinisches Personal konnte später nur noch ihren Tod feststellen. Das Motorrad der Verstorbenen wies schwere Schäden im Frontbereich auf.







Nach Angaben von Suthathip war sie auf dem Weg, ihre ältere Schwester abzuholen, und befand sich bereits an einer Kreuzung nahe dem Bahnübergang, als das Big Bike mit hoher Geschwindigkeit in die Seite ihres Motorrads prallte. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des großen Motorrads gegen eine Straßenbegrenzung geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.

Beamte der örtlichen Polizei sicherten den Unfallort und untersuchen nun die genauen Umstände des Zusammenstoßes. Dazu werden auch Aufnahmen von Überwachungskameras in der Umgebung ausgewertet sowie Zeugen befragt.



































