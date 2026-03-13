Pattaya-Stadtrat drängt auf schnelleres Wasserprojekt für Koh Larn

PATTAYA, Thailand – Mitglieder des Stadtrats von Pattaya haben wegen anhaltender Wasserprobleme auf Koh Larn ein schnelleres Vorgehen bei einem seit Jahren geplanten Projekt zur Erweiterung der Wasserproduktion gefordert.

Ratsmitglied Wasan Sukkee kritisierte während einer Sitzung, dass Machbarkeitsstudie und Projektbedingungen bereits mehr als vier Jahre in Anspruch genommen hätten. Die Situation habe sich verschärft, nachdem ein technischer Defekt die tägliche Wasserproduktion von rund 400 auf etwa 100 Kubikmeter reduziert habe. Bewohner mussten zeitweise teures Wasser von privaten Anbietern kaufen.

Der stellvertretende Bürgermeister Manot Nongyai erklärte, dass die Stadt ein neues Wasserproduktionsprojekt im Rahmen einer Public-Private-Partnership plane, um die Kapazität auf der Insel deutlich zu erhöhen. Das Projekt habe bereits die Zustimmung des Ministry of Interior erhalten, während der Entwurf der Projektbedingungen derzeit von der Kasetsart University technisch geprüft werde.







Der jüngste Defekt sei inzwischen repariert, sodass die Wasserversorgung wieder stabil laufe. Dennoch schlug Wasan vor, das Projekt gegebenenfalls direkt aus dem städtischen Reservefonds von rund 1,7 Milliarden Baht zu finanzieren, um mehr Kontrolle über Infrastruktur, Wasserqualität und Preise zu behalten.

Der Stadtrat forderte die Verwaltung auf, rasch konkrete Lösungen umzusetzen, um eine zuverlässige Wasserversorgung für Bewohner und Tourismusbetriebe auf Koh Larn sicherzustellen.



































