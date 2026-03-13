Pattaya-Beamte erweisen Geisterschrein Respekt vor Räumung von öffentlichem Land

PATTAYA, Thailand – Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Pattaya haben mit der Räumung von illegal genutztem öffentlichem Land begonnen, um Platz für ein Straßenbauprojekt zu schaffen. Zuvor hatte ein städtischer Beamter einem kleinen Geisterschrein am Straßenrand symbolisch Respekt erwiesen, bevor dieser entfernt wurde.

Ein kurzes Video, das auf Facebook veröffentlicht wurde, zeigt Thipchai Rattanaveerathavorn, den Direktor für Infrastrukturentwicklung im Rathaus von Pattaya, wie er vor dem Schrein einen traditionellen thailändischen Wai-Gruß ausführt. Anschließend legt er die kleinen Tänzerfiguren, die üblicherweise als Opfergaben an solchen Schreinen stehen, vorsichtig in eine Plastiktüte.

Der Clip wurde mit der Botschaft versehen:

„Bitte erlaubt es… öffentliches Land, zum Nutzen aller.“

Der Beitrag löste in sozialen Medien zahlreiche Reaktionen aus. Einige Nutzer empfahlen, dem Schrein traditionelle Speiseopfer darzubringen, während andere humorvoll davor warnten, vorsichtig zu sein.

Reporter besuchten später den Ort des Geschehens in der Soi Pornprapanimit 2, auch bekannt als Siam Country Club Road, wo Stadtarbeiter derzeit Bauwerke entfernen, die in öffentliches Gelände hineinragen.







Der Geisterschrein befand sich an einer Straßenecke und gehörte zu den Strukturen, die im Zuge der Arbeiten entfernt werden mussten. Die geplante Straßenverbreiterung soll den Verkehrsfluss für Anwohner und Besucher verbessern.

Nach Angaben der Stadtverwaltung zögerten einige Arbeiter zunächst, den Schrein zu entfernen. Daraufhin informierte Thipchai in respektvoller Weise symbolisch die dort verehrten Geister, bevor die Arbeiten fortgesetzt wurden.

Das Projekt ist Teil einer laufenden Initiative des Rathauses von Pattaya, öffentliches Land zurückzugewinnen und gleichzeitig die städtische Infrastruktur weiter zu verbessern.



































