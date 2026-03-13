Bewaffneter Räuber erbeutet Gold im Wert von 3,5 Millionen Baht in Einkaufszentrum

PATTAYA, Thailand – Ein bewaffneter Einzeltäter hat in einem Einkaufszentrum in der Provinz Nakhon Pathom ein Goldgeschäft überfallen und Schmuck im Wert von rund 3,5 Millionen Baht erbeutet. Der Mann gab während seiner Flucht einen Schuss ab und entkam anschließend auf einem Motorrad.

Der Überfall ereignete sich am Abend des 11. März und wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Nach Angaben der Polizei betrat der Täter das Geschäft ruhig, bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe und zwang sie, Goldketten in eine von ihm mitgebrachte Plastiktüte zu legen.

Der Verdächtige soll etwa 170 Zentimeter groß sein und trug einen schwarzen Integralhelm sowie ein langärmliges kariertes Hemd. Ermittler gehen davon aus, dass er den Laden zuvor rund zwei Stunden lang beobachtet hatte und kurz vor Ladenschluss zuschlug.

Unter der Drohung mit der Waffe mussten die Mitarbeiter insgesamt 23 Goldketten mit jeweils zwei Baht Gewicht übergeben – zusammen etwa 46 Baht Gold. Anschließend flüchtete der Täter auf einem grau-schwarzen Motorrad ohne Kennzeichen über die Phetkasem Road in Richtung Nakhon Chai Si District.

Beamte der Mueang Nakhon Pathom Police Station untersuchten später den Tatort und fanden zwei leere Patronenhülsen, die vermutlich während der Flucht abgefeuert wurden. Die Fahndung nach dem Täter läuft, während Ermittler das Videomaterial der Überwachungskameras auswerten.







Der Vorfall lenkt erneut Aufmerksamkeit auf ein wiederkehrendes Problem in Thailand: Überfälle auf Goldgeschäfte folgen häufig einem nahezu identischen Muster. Täter betreten den Laden mit einer echten oder nachgebildeten Waffe, bedrohen das Personal, greifen Goldketten aus den Auslagen und fliehen innerhalb weniger Minuten auf einem Motorrad.

Kritiker weisen darauf hin, dass viele Goldgeschäfte weiterhin große Mengen Schmuck offen in Vitrinen nahe dem Verkaufstresen präsentieren. Häufig fehlen verstärkte Schutzbarrieren, Sicherheitspersonal oder automatische Verriegelungssysteme.

Solche Sicherheitslücken könnten Geschäfte zu attraktiven Zielen für Kriminelle machen. Auch in touristischen Zentren wie Pattaya befinden sich zahlreiche Goldläden in Einkaufszentren und entlang belebter Einkaufsstraßen, wo teilweise ebenfalls vor allem auf Überwachungskameras gesetzt wird.

Sicherheitsexperten warnen daher, dass ohne stärkere präventive Maßnahmen – etwa kontrollierte Eingänge, verstärkte Schutzscheiben, geschultes Sicherheitspersonal und schnelle Alarmsysteme – ähnliche Überfälle weiterhin möglich bleiben könnten.



































