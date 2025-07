Schnür die Laufschuhe für den Pattaya Marathon 2025 – Küstenlauf für alle Generationen am 19. Juli

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya lädt Laufbegeisterte jeden Alters herzlich zum international renommierten Pattaya Marathon 2025 ein, der am Samstag, den 19. Juli stattfindet. Auch in diesem Jahr stehen zwei besonders beliebte Kategorien auf dem Programm: der 10-km-Mini-Marathon sowie der 5-km-Familienlauf – mit malerischen Strecken entlang der lebendigen Küstenlinie von Pattaya.







Mini-Marathon – 10 km durch die Stadt mit Meerblick

Der Startschuss fällt um 5:45 Uhr morgens vor Terminal 21 Pattaya. Die Teilnehmer erwartet eine abwechslungsreiche Strecke durch das Stadtzentrum: über die Prinya-Kreuzung, North Pattaya Road, Pattaya-Naklua Road, mit Wendepunkt an der Soi 16/1, weiter über den Dolphin-Kreisverkehr und entlang der Beach Road. Vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Wat Chai Mongkhon-Kreuzung und der Second Road, endet das Rennen schließlich vor der legendären Bühne von Tiffany’s Show Pattaya. Die Strecke eignet sich sowohl für ambitionierte Läufer als auch für Freizeitsportler, die das morgendliche Meerespanorama genießen wollen.



Familienlauf – 5 km voller Spaß und Bewegung

Der 5-km-Familienlauf startet um 6:30 Uhr, ebenfalls bei Terminal 21 Pattaya, und führt über die Phettrakul-Kreuzung, durch den Dolphin-Kreisverkehr, entlang der Strandpromenade bis zur Central Pattaya Road, bevor er – wie der Mini-Marathon – bei Tiffany’s endet. Die Strecke richtet sich an alle Altersgruppen und bietet eine besonders freundliche Atmosphäre mit jubelnden Zuschauern und vielen lachenden Gesichtern.



Temporäre Straßensperrungen zur Sicherheit

Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten, kommt es am Samstag, 19. Juli, zwischen 5:30 Uhr und 8:00 Uhr zu temporären Straßensperrungen entlang der Laufstrecken. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, alternative Routen einzuplanen und die betroffenen Bereiche während dieser Zeit zu meiden. Die Stadt Pattaya bittet um Verständnis und bedankt sich bei Anwohnern und Besuchern für ihre Unterstützung.

Ob ambitionierter Läufer oder Freizeitjogger mit Familie – beim Pattaya Marathon 2025 trifft Fitness auf Spaß, und Sonnenaufgang auf Stadtflair. Nicht verpassen – laufen, lachen und den Ausblick genießen!