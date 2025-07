Ein falscher Blick – und schon landet man in Pattaya im Krankenhaus

PATTAYA, Thailand – Eine brutale Straßenattacke hat die Stadt Pattaya erneut in Aufruhr versetzt. Ein schockierendes Dashcam-Video, das sich rasend schnell in den sozialen Medien verbreitete, zeigt, wie zwei junge Männer einen dritten Mann bei hellichtem Tag auf offener Straße mit Fäusten und einer Gartenhacke attackieren. Der Vorfall löste landesweit Besorgnis über zunehmende Gewalt im öffentlichen Raum aus.

Die Tat ereignete sich am 28. Juni gegen 18:23 Uhr in der Nähe der Soi Mab Yai Lia 18/4, unweit des Rungrueang Village im Stadtteil Nongprue. In dem Video ist zu sehen, wie der alleinstehende Mann – später als der 31-jährige Sicherheitsmann Mr. Golf identifiziert – versucht, sich zu verteidigen, bis Anwohner eingreifen und die Angreifer vertreiben.







Am 1. Juli gelang es Reportern, Mr. Golf ausfindig zu machen. Noch immer schwer gezeichnet – mit ausgekugelter Schulter und zahlreichen Prellungen – schilderte er den Ablauf: Er sei nur kurz bei seinem Vater gewesen, der gegrillte Eier verkauft, und wollte gerade heimfahren, als ihn ein Motorradfahrer anhielt und aggressiv anschrie: „Was hast du für ein Problem?“ – Mr. Golf erwiderte: „Was ist denn dein Problem?“ Daraufhin die Drohung: „Warte hier – ich komme gleich wieder!“

Kurz darauf kehrte der Mann mit einem Freund zurück – beide mit Helmen, einer davon bewaffnet mit einer Gartenhacke. Die brutale Attacke begann sofort. Mr. Golf setzte sich mit aller Kraft zur Wehr, bis sein Vater und Verwandte einschritten.

Bis heute ist ihm unklar, was den Angriff ausgelöst hat. „Vielleicht habe ich sie nur falsch angeschaut oder mein Motorrad falsch geparkt“, vermutet er. Zunächst wollte er die Sache nicht zur Anzeige bringen. Ein Ältester aus der Gemeinde hatte ihn kontaktiert und erklärt, die Jugendlichen seien „gute Jungs“ und bisher nie auffällig gewesen. Die Familie der Täter deutete sogar an, dass er Beweise bräuchte, um rechtlich vorzugehen.

Daraufhin kehrte Mr. Golf an den Tatort zurück, um nach Überwachungskameras zu suchen – wenig später tauchte das Dashcam-Video auf Facebook auf. Nachdem seine Familie die Aufnahmen gesehen hatte, forderten sie entschieden, dass er Anzeige erstattet. Mr. Golf erklärte nun, er werde mit dem Video und allen verfügbaren Beweismitteln zur Polizei Nongprue gehen und rechtliche Schritte einleiten.



Im Netz sorgt der Fall für Wut und Empörung. Viele User fordern harte Strafen für die Täter. In Kommentaren ist von zunehmender Gesetzlosigkeit in Pattaya die Rede. Ein Nutzer schrieb: „Man kann nicht mal mehr auf den Bus warten, ohne belästigt zu werden.“ Ein anderer: „Die sollten direkt an die Grenze geschickt werden.“

Während die Straßen gewalttätiger werden, bleibt vielen Bürgern nur eine beunruhigende Frage: Was, wenn der nächste Blick schon wieder der falsche ist?