Schnelles Eingreifen rettet japanischen Touristen nach Sturz an belebter Kreuzung in Zentrumpattaya

PATTAYA, Thailand – Städtische Beamte von Pattaya eilten am 26. Oktober zur Hilfe, nachdem ein japanischer Tourist an der Kreuzung im Zentrum Pattayas vor der Siam Commercial Bank ausgerutscht und gestürzt war. Der Vorfall ereignete sich am heutigen Vormittag und führte zu einem raschen Einsatz der örtlichen Behörden.

Die Einsatzkräfte verständigten umgehend das Rettungsteam der Sawang Boriboon Foundation, das kurz darauf am Unfallort eintraf, um Erste Hilfe zu leisten. Der verletzte Tourist wurde anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Pattaya Bhattamakun Hospital gebracht.







Zeugen vor Ort lobten die schnelle und koordinierte Reaktion der städtischen Beamten sowie der Rettungskräfte. In den sozialen Medien äußerten viele Einwohner ihre Anteilnahme und wünschten dem Besucher eine baldige Genesung, mit Kommentaren wie: „Gute Besserung!“ und „Großartige Arbeit an alle Teams für ihren schnellen Einsatz!“

Der Vorfall unterstreicht die Einsatzbereitschaft der Rettungs- und Stadtverwaltungsdienste Pattayas, die sowohl Bewohnern als auch Touristen in Notfällen schnelle und professionelle Hilfe leisten – insbesondere in den stark frequentierten touristischen Zonen der Stadt.



































