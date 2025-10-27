Riesige Überraschung als Walhai Angler vor dem Strand von Na Jomtien in Pattaya begeistert

PATTAYA, Thailand – Eine Gruppe von Anglern erlebte eine außergewöhnliche Begegnung, als sie vor der Küste von Na Jomtien Beach bei Pattaya einen Walhai sichteten, der in der Nähe der kleinen Insel Koh Rin schwamm. Ein etwa 1 Minute und 44 Sekunden langes Video zeigt, wie der sanfte Riese mehrmals um das Boot der Gruppe kreist – zur großen Begeisterung aller Anwesenden.





Der Angler, der das Video teilte, berichtete, dass die Sichtung am vergangenen Montag während eines Angelausflugs mit Freunden und Familienmitgliedern in der Nähe von Koh Rin stattfand, einer kleinen Insel vor dem Na Jomtien-Strand im Gebiet von Bang Saray. Der Walhai sei mehrmals um das Boot geschwommen und habe den Teilnehmern ein seltenes und unvergessliches Naturerlebnis beschert.

Sichtungen von Walhaien in der Region Pattaya sind äußerst selten; häufiger werden diese majestätischen Tiere in der Nähe des Bang Saen Beach beobachtet. Koh Rin steht unter der Aufsicht der Königlich Thailändischen Marine, und das Auftauchen eines Walhais gilt als positives ökologisches Zeichen für ein gesundes und vielfältiges Meeresökosystem.







Walhaie gelten als gefährdete Tierart und stehen in Thailand unter gesetzlichem Artenschutz. Das jüngste Auftreten vor Na Jomtien wird daher nicht nur als aufregendes Ereignis für Einheimische und Touristen gesehen, sondern auch als Hinweis auf intakte maritime Lebensräume in der Region Pattaya.



































