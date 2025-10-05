Russischer Tourist weigert sich Barrechnung zu zahlen in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein Streit um eine unbezahlte Rechnung eines ausländischen Touristen in einem Restaurant in Pattaya konnte dank des schnellen Eingreifens städtischer Behörden friedlich gelöst werden und eskalierte nicht.

Nach der Sicherheits- und Fairnesspolitik von Bürgermeister Poramet Ngampichet reagierten Pattayas Einheit für besondere Angelegenheiten und öffentliche Ordnung gemeinsam mit der Rapid Response Night Patrol am Pier, nachdem das Restaurant den Vorfall gemeldet hatte. Der Tourist, ein russischer Mann, hatte eine offene Rechnung von 3.840 Baht. Nach einer Vermittlung durch die Beamten einigte man sich darauf, dass der Tourist einen reduzierten Betrag von 1.500 Baht bezahlt, den das Restaurant akzeptierte.







Anwohner, die sich zu dem Vorfall äußerten, betonten die Bedeutung klarer Preisangaben in Restaurants und forderten eine regulatorische Aufsicht, um Überzahlungen zu vermeiden – besonders in touristisch frequentierten Gebieten. Andere wiesen darauf hin, dass die Preise in den Walking Streets oft auf ausländische Besucher ausgerichtet sind, was gelegentlich zu Missverständnissen führen kann.

Die Stadt ermutigt sowohl Touristen als auch Unternehmen, transparente Kommunikation zu pflegen, und begrüßt Beschwerden, um sicherzustellen, dass Pattaya für alle ein sicheres und faires Reiseziel bleibt.



































