Betrunkene russische Touristin fällt vom Hotelbalkon in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Eine 40-jährige russische Touristin wurde schwer verletzt, nachdem sie am 3. Oktober gegen 3:15 Uhr vom Balkon eines Hotels in der Phra Tamnak Soi 5 gestürzt war. Einsatzkräfte der Sawang Boriboon Foundation eilten sofort zum Unfallort.

Die Frau wurde auf dem Betonboden neben dem Gebäude liegend vorgefunden. Die Rettungshelfer hatten Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit der verletzten Touristin, weshalb ein Übersetzer per Mobiltelefon hinzugezogen wurde, um ihren Zustand einzuschätzen. Vor Ort erhielt sie Erste Hilfe, bevor sie ins Bangkok Hospital in Jomtien gebracht wurde.







Hotelmitarbeiter vermuteten, dass die Frau alkoholisiert gewesen sein könnte. Berichten zufolge sei sie zum Rauchen auf den Balkon gegangen und versehentlich gestürzt, was zu schweren Verletzungen führte. Die Behörden erinnerten Touristen daran, besonders beim Konsum von Alkohol vorsichtig zu sein und riskantes Verhalten auf Balkonen oder in großen Höhen zu vermeiden.



































