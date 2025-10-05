Ausländer in Pattaya schläft im Autokoffer und ahnt seine Gefahr nicht

PATTAYA, Thailand – Anwohner waren schockiert, als städtische Beamte einen Ausländer im Kofferraum eines geparkten Autos hinter einem Motorradgeschäft nahe der Third Road entdeckten. Zunächst gab es Befürchtungen eines möglichen Verbrechens, doch der Mann erklärte ruhig, er „ruhe sich nur aus“.

Der Vorfall löste lebhafte Diskussionen unter den Einwohnern aus. Viele räumten ein, dass es sicherlich besser ist, sich auszuruhen, wenn man müde oder alkoholisiert ist, als unter Alkoholeinfluss zu fahren. Dennoch sei das Verstecken im Kofferraum eines Autos alles andere als sicher oder beruhigend.



Beobachter wiesen darauf hin, dass der Mann bei versehentlichem Schließen des Kofferraums ersticken könnte, ohne dass es jemand bemerkt. Andere scherzten über „Fast & Furious“-artige Szenen, während einige Mitgefühl äußerten, da er möglicherweise obdachlos sei und einfach einen Platz zum Ausruhen suche.

Polizei und Stadtverwaltung betonten, dass die öffentliche Sicherheit Vorrang habe. Sie rieten, in solchen Situationen sicherere Alternativen zu wählen – etwa bei Freunden, in Hotels oder an ausgewiesenen Ruheplätzen. In einer Stadt wie Pattaya, in der ungewöhnliches Verhalten schnell als kriminell interpretiert werden kann, können derartige Vorfälle unnötige Panik auslösen. Bewohner werden daran erinnert, Sicherheitsbedenken zu melden oder Rat bei der Stadtverwaltung unter der Nummer 1337 einzuholen.







Zwar sind sich die Anwohner einig, dass „Ausruhen besser ist als riskantes Fahren“, warnen jedoch zugleich, dass das Verstecken im Kofferraum nicht nur gefährlich für die betroffene Person ist, sondern auch für andere, die zufällig darauf stoßen, beängstigend wirken kann.



































