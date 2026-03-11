Russischer DJ auf Koh Samui wegen Verkaufs gefährlicher Partydroge festgenommen

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Touristenpolizei hat einen russischen Staatsbürger festgenommen, der verdächtigt wird, eine neue gefährliche synthetische Partydroge zu verkaufen, während er sich auf Koh Samui als Nachtclub-DJ ausgab. Der Fall hat die Behörden dazu veranlasst, die Überwachung in wichtigen Touristenzentren im ganzen Land zu verstärken.

Der Verdächtige, der 41-jährige Russe Anton Petukhov, wurde von Beamten des Tourist Police Bureau in der Nähe des Hua Thian Pier im Ort Ban Tai festgenommen. Nach Angaben der Polizei wirkte der Mann zum Zeitpunkt seiner Festnahme stark berauscht, nachdem er kurz zuvor angeblich Kokain konsumiert hatte.

Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler mehrere Betäubungsmittel sicher, darunter rund 115 Gramm Kokain, 11 Gramm Ketamin sowie Ecstasy sowohl in kristalliner Form als auch in Tablettenform.

Während der Vernehmung soll Petukhov eingeräumt haben, dass er als DJ in Unterhaltungsstätten arbeitete, um seine Aktivitäten zu tarnen. Die Drogen habe er über die Messaging-App Telegram bestellt. Laut Polizei bestellte er Lieferungen von jeweils etwa 500 Gramm, die anschließend portioniert und an Kunden weiterverkauft wurden.

Die Behörden erklärten zudem, der Verdächtige habe ein ungewöhnliches Vertriebssystem genutzt. Über automatisierte, KI-gestützte Antworten auf Telegram seien Bestellungen, Zahlungen und Lieferanweisungen organisiert worden. Die Drogen wurden demnach an verschiedenen Orten im Boden versteckt, wo Kunden sie später selbst abholen konnten.







Nach Angaben von Oberstleutnant Winij Boonchit von der Tourist Police Division 3 entdeckten Ermittler außerdem eine neue synthetische Droge mit der Bezeichnung „2CB“. Aufgrund ihrer Form wird sie von Konsumenten auch als „Wolfskopf“- oder „Schädel“-Pille bezeichnet.

Die bunt gefärbten Tabletten sind so gestaltet, dass sie wie Spielzeug aussehen, und sollen gezielt junge Partygänger und Nachtleben-Touristen ansprechen. Die Polizei warnt, dass es sich um eine sogenannte Polydrogen-Substanz handelt, die mehrere Wirkstoffe kombiniert und dadurch unvorhersehbare und potenziell tödliche Effekte hervorrufen kann.

„Da mehrere narkotische Wirkstoffe kombiniert werden, kann die Droge schwere Reaktionen wie Atemversagen oder plötzlichen Tod verursachen“, erklärte Winij.

Gegen Petukhov wurden unter anderem Anklagen wegen Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln der Kategorie 1, Verteilung von Drogen der Kategorie 2 sowie Handel mit psychotropen Substanzen erhoben. Der Verdächtige wurde zur weiteren rechtlichen Bearbeitung an die örtliche Polizeistation überstellt.

Die Ermittlungen werden zudem ausgeweitet, da die Behörden prüfen, ob ein internationales, möglicherweise KI-gestütztes Drogennetzwerk mit dem Fall in Verbindung steht.

Die Festnahme hat laut Polizei die Besorgnis über die Verbreitung neuer synthetischer Drogen in Thailands Nachtleben verstärkt, insbesondere in wichtigen Touristenzentren wie Pattaya, Phuket und Koh Samui.





In den vergangenen Monaten registrierte die Polizei in Pattaya mehrere Fälle, bei denen ausländische Staatsbürger mit Drogenbesitz und -handel in Unterhaltungsvierteln in Verbindung gebracht wurden. Die Behörden haben daraufhin Patrouillen und verdeckte Ermittlungen in von Touristen frequentierten Nachtleben-Bereichen verstärkt.

Offizielle Stellen betonen, dass der jüngste Fall als Warnsignal dient: Touristengebiete bleiben ein zentraler Schwerpunkt der Drogenbekämpfung, da die Behörden verhindern wollen, dass sich neue und gefährliche Substanzen in Thailands Party- und Nachtlebensszene ausbreiten.



































