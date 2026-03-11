Sommergewitter erreichen Pattaya: Thailand stellt sich auf instabiles Wetter ein

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department (TMD) hat eine Warnung vor Sommergewitterlagen herausgegeben, die vom 11. bis 13. März große Teile Thailands betreffen sollen. Instabile Wetterbedingungen könnten im Verlauf dieser Phase auch Pattaya und die umliegenden Regionen erreichen.

Nach Angaben der Meteorologen wird das Wettersystem zunächst am 11. März den Norden Thailands erfassen, bevor es sich schrittweise nach Süden ausbreitet. Die stärkste Aktivität wird für den 12. März erwartet. Dann könnten Gewitter, starke böige Winde und örtlich sogar Hagel Teile der oberen Zentralregion, des Nordostens sowie der östlichen Landesteile erreichen.

Für Küstengebiete wie Pattaya und die weitere Chonburi Province wird das unbeständige Wetter voraussichtlich am 13. März eintreffen. Bewohner und Besucher müssen dann möglicherweise mit plötzlich auftretenden Gewittern, starken Windböen und kurzen, aber intensiven Regenfällen rechnen, wenn das System weiter in Richtung der unteren Zentralregion und der Bangkok Metropolitan Region zieht.

Meteorologen erklären, dass die instabile Wetterlage durch eine westliche Windwelle verursacht wird, die von Myanmar heranzieht und mit einem mäßigen Hochdrucksystem zusammenwirkt, das kühlere Luft aus China nach Süden drückt. Gleichzeitig herrschen in weiten Teilen Thailands sehr hohe Tagestemperaturen, wodurch günstige Bedingungen für plötzlich entstehende Sommergewitter entstehen.

Die örtlichen Behörden raten Einwohnern und Besuchern in Pattaya zur Vorsicht, insbesondere bei abrupten Wetterumschwüngen. Es wird empfohlen, während Gewittern und starken Windböen offene Flächen zu meiden sowie Abstand zu großen Bäumen, Werbetafeln oder instabilen Konstruktionen zu halten.







Auch Landwirte und Grundstückseigentümer in der östlichen Region werden aufgefordert, Obstplantagen, Außengeräte und Tierhaltungsbereiche zu sichern, um mögliche Schäden durch starke Windböen oder Hagel zu verringern.

Wetterexperten betonen, dass die Kombination aus großer Hitze am Tag und plötzlich auftretenden Gewittern typisch für den Übergang Thailands in die heiße Jahreszeit ist. Die Wetterlage könne sich in den kommenden Tagen schnell verändern. Einwohner und Touristen werden daher gebeten, die aktuellen Hinweise des Thai Meteorological Department zu verfolgen, während sich das Wettersystem der Ostküste nähert.



































