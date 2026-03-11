Nachtleben-Unternehmer feiern 58. Geburtstag einer bekannten Gastronomin in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Mitglieder der Nachtleben- und Gastronomiebranche von Pattaya kamen zusammen, um den 58. Geburtstag von Khattiya „Pui“, der Besitzerin der beliebten Lokale Rom Sai Brasserie und Cafe La Page, zu feiern. Die lebhafte Veranstaltung brachte lokale Persönlichkeiten, Geschäftsleute sowie Gäste aus Thailand und dem Ausland zusammen.

Die Feier fand am 9. März im Rom Sai Brasserie nahe der zentralen Kreuzung in Pattaya statt und zog eine große Anzahl von Besuchern an. Das Treffen spiegelte die engen Beziehungen zwischen Betreibern von Unterhaltungslokalen und Akteuren der Tourismusbranche in der Stadt wider.

Vertreter der Pattaya Nightlife Business Association nahmen ebenfalls an der Feier teil. Präsidentin Lisa Hamilton entsandte Mitglieder und Komiteemitglieder, um ihre Glückwünsche zu überbringen. Zu den Gästen gehörten außerdem die Stadtratsmitglieder Nikom Saengkaew und Jirawat Plukjai sowie lokale Geschäftsleute, Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen, Stammkunden und zahlreiche thailändische sowie internationale Besucher.

Am Abend herrschte eine festliche Atmosphäre mit einem Buffet, das eine große Auswahl an Speisen bot. Junge Künstlerinnen und Künstler aus Schulen der Region Pattaya präsentierten traditionelle thailändische Darbietungen und erhielten so die Gelegenheit, ihr Talent zu zeigen, während sie der Veranstaltung zugleich eine farbenfrohe kulturelle Note verliehen.

Auch Live-Musik sorgte den ganzen Abend über für gute Stimmung. Das Veranstaltungsort ist bekannt dafür, regelmäßig musikalische Unterhaltung anzubieten, um Besucher anzuziehen und gleichzeitig thailändische Kultur internationalen Touristen näherzubringen.







Die Organisatoren erklärten, dass ein Teil der Einnahmen der Veranstaltung für gemeinnützige Projekte und soziale Aktivitäten in der Region Pattaya gespendet werde.

Gegen Ende des Abends versammelten sich die Gäste, um Khattiya herzliche Geburtstagswünsche zu überbringen. Gemeinsam sangen sie ein Geburtstagslied in einer warmen und freundlichen Atmosphäre voller Lächeln und guter Laune.

Über den persönlichen Anlass hinaus unterstrich die Feier auch die wichtige Rolle lokaler Unternehmer und der Nachtleben-Branche bei der Aufrechterhaltung von Pattayas lebendiger Tourismusszene und ihrem Beitrag zur wirtschaftlichen Aktivität der Stadt.



































