Transgender-Frau verletzt japanischen Touristen mit Schere in Pattaya-Hotel

PATTAYA, Thailand – Ein Streit in einem Hotel im Zentrum von Pattaya endete in den frühen Morgenstunden des 9. März damit, dass ein japanischer Tourist mit einer Schere verletzt wurde. Eine beteiligte Transgender-Person erklärte später, sie habe aus Selbstverteidigung gehandelt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 4:19 Uhr in einem Hotelzimmer im zentralen Pattaya. Einsatzkräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation sowie Beamte der Pattaya City Police Station trafen nach einer Meldung über eine Auseinandersetzung mit einer verletzten Person am Tatort ein.

Der verletzte Tourist wurde als Yuzuki Wada (61) aus Japan identifiziert. Er erlitt eine etwa drei Zentimeter lange Schnittverletzung am rechten Handgelenk, vermutlich verursacht durch einen scharfen Gegenstand. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten ihn anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine der beteiligten Personen, der 27-jährige Sutthas, erklärte der Polizei, er habe den Touristen zuvor in der Nähe des Pattaya Beach Road getroffen, bevor beide gemeinsam in das Hotel gegangen seien. Im Zimmer habe der Tourist angeblich versucht, ihn anzugreifen. Da niemand auf seine Hilferufe reagiert habe, habe er einen Freund angerufen. Während eines anschließenden Gerangels sei es dazu gekommen, dass er den Mann mit einer Schere am Handgelenk verletzte.







Der Tourist behauptete hingegen, er sei nicht nur angegriffen worden, sondern ihm seien während des Vorfalls auch 5.000 Baht Bargeld gestohlen worden.

Die Polizei brachte beide Verdächtigen zur weiteren Befragung zur Pattaya City Police Station. Die Ermittler prüfen derzeit den genauen Ablauf der Ereignisse und warten auf eine offizielle Anzeige des verletzten Touristen, bevor über mögliche Anklagen entschieden wird.



































