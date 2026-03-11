Pakistanischer Tourist sorgt in Pattaya für Unruhe – Polizei greift schnell ein

PATTAYA, Thailand – Beamte der Pattaya City Police Station wurden von Anwohnern gelobt, nachdem sie schnell auf einen Vorfall reagiert hatten, bei dem ein ausländischer Tourist in einem Wohngebiet von Pattaya für Unruhe sorgte.

Der Vorfall ereignete sich am 7. März gegen 6:10 Uhr morgens, als Motorradstreifen der Polizei Meldungen über einen aggressiv auftretenden Mann erhielten. Die Störung wurde nahe einer Wohnanlage an der Phra Tamnak Road gemeldet.

Beim Eintreffen fanden die Beamten einen pakistanischen Touristen vor, der offenbar in Wohnhäuser ging und versuchte, Streit mit Anwohnern zu provozieren. Dies sorgte bei den Bewohnern der Gegend für Besorgnis.

Die Polizei griff schnell ein, beruhigte die Situation und verhinderte eine weitere Eskalation. Anschließend kontaktierten die Beamten einen Freund des Mannes, der ihn zurück zu seiner Wohnung an der Pattaya Second Road begleitete.

Verletzte gab es nicht, und der Vorfall konnte friedlich beendet werden. Anwohner lobten später das schnelle und besonnene Eingreifen der Polizei, das dazu beigetragen habe, eine ernstere Auseinandersetzung zu verhindern.



































