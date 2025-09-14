Rotary Club Global Pattaya feiert 1. Jubiläum und wird mit dem „Club Excellence Award“ ausgezeichnet

PATTAYA, Thailand – Am 6. September 2025 feierte der Rotary Club Global Pattaya sein erstes Jubiläum mit einer großen Veranstaltung im Ballsaal des Hilton Pattaya. Das Ereignis wurde noch besonderer, als der Club den renommierten „Club Excellence Award“ von Rotary International, USA, erhielt, in Anerkennung seiner herausragenden Beiträge zum Gemeinwohl.



Über 200 hochrangige Gäste nahmen an der Feier teil, darunter Staatsanwältin Kerati Kaenkaew, Dr. Darin Panthusak, Vize-Vorsitzender der Tiffany Show Pattaya, Pratheep Singh Malhotra, ehemaliger Distrikt-Gouverneur des Distrikts 3340 von Rotary International, Nittaya Patimasongkroh, geschäftsführende Vorsitzende der YWCA Bangkok–Pattaya, sowie der designierte Präsident Brett Biddleson, ein erfahrener US-amerikanischer Geschäftsmann. Auch lokale Politiker, Wirtschaftsvertreter und Mitglieder benachbarter Rotary Clubs aus U-Tapao, Rayong und Bangkok waren anwesend.

Die Veranstaltung wurde offiziell von Wiwat Srisompong, Gouverneur des Distrikts 3340 von Rotary International, eröffnet. Charterpräsidentin Rosemarie Gamito hielt die Eröffnungsrede, stellte die Mission des Clubs vor und ließ ein Jahr voller gemeinnütziger Aktivitäten Revue passieren. Die Gäste genossen eine herzliche Atmosphäre voller Freundschaft und Kameradschaft, begleitet von lebhaften afrikanischen Tanzdarbietungen, Live-Musik von „Jason & Friends“ und einer Willkommenszeremonie für neue Clubmitglieder.







Von Beginn an wurde Rotary Club Global Pattaya als ein wahrhaft internationaler Club konzipiert. Die Mitglieder stammen aus der Schweiz, Thailand, den Philippinen, Portugal, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Indien, Russland und Belarus. Englisch wurde als offizielle Club-Sprache gewählt, um die globale Ausrichtung zu unterstreichen. Im vergangenen Jahr konnte der Club über 20 neue Mitglieder aufnehmen und eine solide Grundlage für gemeinnützige Initiativen schaffen.

Im Mittelpunkt der Club-Mission stehen Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region Greater Pattaya. Wichtige Initiativen waren die Finanzierung von Schulmöbeln und die Installation eines neuen Trinkwassersystems an einer örtlichen Schule. Diese Projekte versorgen hunderte Schüler mit sauberem Trinkwasser, reduzieren die Abhängigkeit von Plastikflaschen und fördern gleichzeitig die Umweltverträglichkeit.



Die Bemühungen des Clubs blieben nicht unbemerkt. Rotary International in den USA ehrte den Rotary Club Global Pattaya kürzlich mit dem „Club Excellence Award“ und bestätigte damit den Status des Clubs als führend im Bereich der gemeinnützigen Arbeit.

Präsidentin Rose Gamito blickte auf die Erfolge des vergangenen Jahres zurück und präsentierte Pläne für die Zukunft. Die Jubiläumsfeier markierte nicht nur die bisherigen Errungenschaften, sondern leitete auch ein neues Kapitel voller Herausforderungen und Chancen unter der Leitung des designierten Präsidenten Brett Biddleson ein. Rotary Club Global Pattaya setzt seine Mission fort, positive Veränderungen zu bewirken, Freundschaften über Kulturen hinweg zu fördern und der Gemeinschaft mit Engagement und Leidenschaft zu dienen.





Der Abend wurde mit lebhafter Unterhaltung, einem festlichen Dinner und einer Atmosphäre des gemeinsamen Stolzes abgeschlossen – ein würdiger Tribut an ein Jahr bemerkenswerter Entwicklung und eine vielversprechende Vision für die kommenden Jahre.



































