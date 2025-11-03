Rotarier impfen benachteiligte Kinder gegen Grippe in Pattaya

PATTAYA, Thailand – In einem bewegenden Akt des Engagements haben sich der Rotary Club Global Pattaya und sein Schwesterclub, der Rotary Club Krungthep Mahanakorn Bangkok, kürzlich zusammengeschlossen, um eine Impfkampagne für Kinder im Anti-Human-Trafficking- und Kinderschutz-Zentrum (ATCC) in Pattaya durchzuführen. Die Veranstaltung bot nicht nur dringend benötigte Grippeimpfungen, sondern verschönerte den jungen Bewohnern auch den Tag durch kleine Geschenke – eine Geste, die das Zentrum mit Wärme und Freude erfüllte.



Die Grippeimpfung ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen Kinder eng zusammenleben und spielen, da sie die Gemeinschaft vor saisonalen Erkrankungen schützt. Ein medizinisches Team und eine Delegation reisten aus Bangkok nach Pattaya, um die Initiative zu unterstützen, und zeigten damit die Stärke der Zusammenarbeit beider Rotary Clubs. Präsidentin Rosemarie Gamito vom Rotary Club Global Pattaya organisierte die Veranstaltung mit außergewöhnlicher Hingabe, während Dr. Rungpailin „Yam“ Rattanacheeworn, Präsidentin des Rotary Clubs Krungthep Mahanakorn und praktizierende Ärztin, die medizinischen Abläufe mit Präzision und Mitgefühl leitete.

Madam Golf, Rotarierin aus Bangkok, richtete eine bewegende Botschaft an die Kinder: „Ich hatte keine Eltern, und ihr habt keine Eltern. Aber mit Willen und Entschlossenheit könnt ihr es im Leben schaffen.“ Ihre Worte fassten den Geist von Rotary perfekt zusammen – Dienst über das Selbst hinaus und Mitgefühl, das Grenzen überwindet.







Dr. Yam, wie sie liebevoll genannt wird, ist seit über 18 Jahren in der ästhetischen und Anti-Aging-Medizin tätig und führt ihre eigene Klinik in Thonglor, Bangkok. „In meiner Klinik betreue ich jeden Klienten persönlich, lege großen Wert auf Privatsphäre, Sicherheit und die Verwendung ausschließlich hochwertiger medizinischer Produkte“, erklärt sie.

Ihr Weg begann in der Dermatologie an der Cardiff University in Großbritannien, doch bald entdeckte sie ihre Berufung in der Anti-Aging-Medizin, die sie als Disziplin beschreibt, die „das Potenzial des Lebens freisetzt, indem sie Inneres und Äußeres in Harmonie bringt“. Dieser Ansatz, der Wissenschaft mit Menschlichkeit verbindet, spiegelt auch ihre Philosophie als Ärztin und Humanitäre wider.

„Ich wollte immer zuerst Ärztin sein, nicht Geschäftsperson“, betont Dr. Yam. „Jede Behandlung, die ich anbiete, basiert auf echtem medizinischem Bedarf, nicht auf kommerzieller Strategie. Ich beschäftige ausschließlich lizenzierte Krankenschwestern und überwache persönlich alle Verfahren – es ist nicht immer der einfachste Weg, aber der richtige.“

Ihre Klinik, die Thomas Clinic, arbeitet nach dem Prinzip: „Nie Kompromisse bei der Qualität eingehen.“ Dieses Engagement für Authentizität und Sicherheit hat ihr eine treue Klientel eingebracht, die Vertrauen und Fachkompetenz über Trends oder Preis stellt. Selbst während der Pandemie blieb ihre Klinik widerstandsfähig, ein Beweis dafür, dass Integrität und Aufrichtigkeit die Grundlagen dauerhaften Erfolgs sind.





Dr. Yams Führung im Rotary Club Krungthep Mahanakorn spiegelt die gleichen Werte wider. „Ich habe den Club mit einer klaren Mission gegründet: 100 % wohltätige Projekte, keine Politik, keine versteckten Absichten – nur echter Dienst“, sagt sie. Zu ihren stolzesten Initiativen gehört das Vaccine Mahanakorn Project, das kostenlose Impfungen für Personen anbietet, die vom öffentlichen Gesundheitssystem ausgeschlossen sind, einschließlich undokumentierter Migranten.

„Durch Rotary kann ich meine Fürsorge weit über die Grenzen meiner Klinik hinaus ausdehnen“, sagt sie leise. „Es geht darum, der Menschheit zu dienen, ohne persönlichen Gewinn.“

„Als Frauen liegt unsere größte Stärke in Authentizität“, reflektiert Dr. Yam. „Lasst nicht zu, dass die Gesellschaft euren Wert bestimmt. Entdeckt, was euch wirklich erfüllt, und gestaltet euer Leben um diese Wahrheit.“ Sie betont auch die Bedeutung von Balance, indem sie regelmäßig überprüft, ob sie emotional und körperlich im Gleichgewicht ist – ein Ansatz, der sie sowohl beruflich als auch privat verankert.







Das Gespräch mit Dr. Yam zeigt nicht nur ihre Expertise, sondern auch ihre unerschütterliche Hingabe an den Dienst. Durch ihre medizinische Praxis und ihre Rotary-Führung verkörpert sie eine seltene Philosophie: wahre Schönheit beginnt nicht im Spiegel, sondern im Mut zu kümmern.

Die Impfkampagne in Pattaya ist ein lebendiges Beispiel für diese Philosophie in Aktion – medizinische Expertise, Mitgefühl und Gemeinschaft kommen zusammen, um das Leben von Kindern zu schützen und zu bereichern.









































