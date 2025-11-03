Großes Drogennetzwerk in Chonburi zerschlagen – über 3,3 Millionen Methamphetamin-Tabletten beschlagnahmt

PATTAYA, Thailand – Beamte des Narcotics Suppression Bureau führten in Zusammenarbeit mit der Polizeistation Phanat Nikhom in der Nacht zum 1. November eine Razzia im Unterbezirk Nong Hiang, Distrikt Phanat Nikhom, Provinz Chonburi, durch. Ziel der Operation war ein gemietetes Zimmer, das als Versteck eines großen Drogennetzwerks diente, das aus der Provinz Sing Buri operierte.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Ermittler mehr als 3,3 Millionen Methamphetamin-Tabletten, die im Raum versteckt waren. Ein Verdächtiger wurde noch am Tatort festgenommen, während drei weitere Männer mit Schusswaffen in den nahegelegenen Wald flohen. Die Polizei fahndet derzeit nach zusätzlichen über 4 Millionen Tabletten, die mit demselben Netzwerk in Verbindung stehen, und setzt die Suche nach den geflüchteten Verdächtigen fort.

Polizei-Generalmajor Chatchai Surachetpong, Kommandeur der Provinzpolizei Region 2, ordnete an, dass alle Einheiten unter seinem Kommando strikte und kontinuierliche Anti-Drogen-Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden durchführen sollen, um Drogennetzwerke auf allen Ebenen zu zerschlagen.







Die Polizei von Chonburi bekräftigte ihr entschlossenes Vorgehen: „Wir werden unseren unermüdlichen Kampf gegen Drogen fortsetzen und sicherstellen, dass sie keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.“













































