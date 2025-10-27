KBANK erwartet Baht-Handel zwischen 32,40 und 33,00 pro US-Dollar in dieser Woche – Fokus auf Exportdaten und US-Notenbank

PATTAYA, Thailand – Die Kasikornbank (KBANK) rechnet damit, dass der thailändische Baht in der Woche vom 27. bis 31. Oktober in einer Spanne zwischen 32,40 und 33,00 Baht pro US-Dollar gehandelt wird. Dies folgt auf ein Viermonatstief, das die Währung in der vergangenen Woche erreicht hatte, so das Research Center der Bank.

Zu den wichtigsten inländischen Faktoren, die den Baht beeinflussen könnten, zählen die Exportzahlen für September, neue Wirtschaftsdaten sowie Gespräche der Bank of Thailand mit der Federation of Thai Industries. Auf internationaler Ebene beobachtet KBANK besonders die Sitzung der US-Notenbank (Federal Reserve) am 28.–29. Oktober, die Entwicklung der Goldpreise und die Kapitalströme aus dem Ausland.



Weitere globale Einflüsse auf die thailändische Währung sind die Diskussionen um einen möglichen US-Regierungsstillstand, die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die Sitzung der Bank of Japan (BOJ) am 29.–30. Oktober, das Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) am 30. Oktober, die BIP-Zahlen des Euroraums für das dritte Quartal sowie der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) für Oktober.

In der vergangenen Woche schwächte sich der Baht leicht ab und testete bei 32,90 pro US-Dollar ein Viermonatstief. Belastet wurde die Währung durch Gewinnmitnahmen auf dem globalen Goldmarkt und einen schwächeren Yen, da Anleger erwarteten, dass die BOJ ihre Zinspolitik beibehält. Gegen Ende der Woche erholte sich der Baht teilweise, gestützt durch Nettozuflüsse ausländischer Investoren in thailändische Aktien und Anleihen.







Am Freitag, dem 24. Oktober, schloss der Baht bei 32,76 pro US-Dollar, verglichen mit 32,66 in der Vorwoche. Ausländische Investoren verbuchten Nettokäufe in Höhe von 7,78 Milliarden Baht an der thailändischen Börse und 6,58 Milliarden Baht im Anleihemarkt (bereinigt um fällige Papiere).

Mit den bevorstehenden Exportzahlen und den Entscheidungen der US-Notenbank erwarten Analysten, dass der Baht in dieser Woche volatil, aber innerhalb der Spanne von 32,40 bis 33,00 bleiben dürfte.



































