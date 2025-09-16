Rettungsschwimmer in Pattaya helfen älterem Touristen nach Sturz auf gefährlichen Gehwegen

PATTAYA, Thailand – Mitarbeiter der Stadtverwaltung erhielten Berichte von Anwohnern, dass ein älterer ausländischer Tourist am Eingang der Jomtien Soi 5, auch bekannt als Soi Immigration, gestürzt sei. Rettungsschwimmer und städtische Einsatzkräfte reagierten sofort und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Die Beamten versorgten den Verletzten vor Ort und organisierten anschließend den Transport mit einem Krankenwagen ins städtische Krankenhaus von Pattaya zur weiteren Untersuchung. Behörden bestätigten, dass sich der Tourist in stabilem Zustand befinde, jedoch ärztlich überwacht werden müsse.



Erste Beobachtungen deuten darauf hin, dass unebene Gehwege, herumliegender Schmutz sowie ausweichende Motorräder in den engen Straßen zum Sturz beigetragen haben könnten. Das unterstreicht die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Fußgängersicherheit in diesem Bereich. Städtische Mitarbeiter prüfen derzeit den Zustand der Gehwege und angrenzenden Straßen, um dringend notwendige Reparaturen und strengere Verkehrsregelungen einzuleiten.

Bürgermeister Poramet Ngampichet lobte die schnelle Reaktion: „Schnelles Handeln ist entscheidend, wenn ein älterer Mensch in einen Unfall verwickelt ist. Wir sind stolz auf unsere städtischen Mitarbeiter und Rettungsschwimmer, die sich mit großem Einsatz für die Sicherheit von Touristen und Einwohnern engagieren.“







Der Vorfall verdeutlicht Pattayas Bereitschaft und die enge Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Gemeinschaft, um in Notfällen rasch Hilfe zu leisten. Die Stadt betont weiterhin die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen für Touristen – insbesondere ältere Besucher – und verpflichtet sich, Gehwege zu verbessern, den Verkehr zu kontrollieren und Gefahren durch ausweichende Motorräder zu verringern, um allen Gästen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten.



































