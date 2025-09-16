Pattaya richtet internationales Snooker-Turnier aus – Unterstützung für Father Ray Foundation

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet empfing im Empfangsraum des Rathauses von Pattaya Mr. Jim Leacy, Vertreter der International Billiards and Snooker Federation (IBSF), sowie seine Delegation. Gesprächsthema war die Ausrichtung eines zukünftigen International World Snooker-Turniers in Pattaya, dessen Erlöse nach Abzug der Kosten der Father Ray Foundation für soziale Zwecke zugutekommen sollen.



Die IBSF veranstaltet dieses jährliche Turnier und erkennt Pattaya als Stadt mit der nötigen Infrastruktur, Kapazität und internationaler Ausstrahlung, die für die Durchführung geeignet ist. Als bedeutendes Touristenziel kann Pattaya sowohl Sportler als auch Zuschauer aus aller Welt aufnehmen. Während des Besuchs erörterte der Vizepräsident der IBSF Fragen zur logistischen Unterstützung und zur Zusammenarbeit mit den Stadtbehörden.

Nach ersten Planungen soll das Turnier mit dem St. Patrick’s Day im März zusammenfallen. Sollte die IBSF zustimmen, wird ein offizielles Unterstützungsgesuch an die Stadt Pattaya gerichtet, um die formelle Einladung zur Ausrichtung dieses internationalen Wettbewerbs auf höchstem Niveau auszusprechen.



































