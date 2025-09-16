Bürgermeister von Pattaya betont: Jeder Einsatz zählt – 152 neue Uniformen für Stadtpersonal überreicht

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet traf sich gemeinsam mit Stadtverantwortlichen mit den Mitarbeitenden der städtischen Verwaltungsabteilung, um Arbeitsrichtlinien zu besprechen und Anleitungen zu geben, damit alle Angestellten ihre Aufgaben sicher und effizient erfüllen können.



Während des Treffens hob Bürgermeister Poramet die Bedeutung von Teamarbeit und Engagement für die Weiterentwicklung Pattayas hervor und betonte die zentrale Rolle jedes einzelnen Mitarbeiters bei der Aufrechterhaltung der städtischen Abläufe und öffentlichen Dienstleistungen.

Als Zeichen der Wertschätzung und Unterstützung wurden zudem 152 neue Uniformen an die Mitarbeitenden verteilt. Die Übergabe symbolisiert sowohl Dankbarkeit als auch die Anerkennung ihres kontinuierlichen Einsatzes.







Bürgermeister Poramet erklärte: „Jeder Beitrag unserer Mitarbeitenden ist von großer Bedeutung. Dieses kleine Zeichen der Unterstützung soll ihr Engagement würdigen und sie ermutigen, ihre Aufgaben weiterhin mit Stolz und Professionalität zu erfüllen.“

Die Initiative unterstreicht Pattayas Engagement, die städtischen Abläufe zu stärken, eine motivierte Belegschaft zu fördern und sicherzustellen, dass die Stadt effizient und nachhaltig voranschreitet.



































