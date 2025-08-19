Recycling-Fabrik in Pattaya nach Brand mit Schäden über 3 Millionen Baht

By Pattaya Blatt
Flammen schlagen durch die Recycling-Fabrik in Pattaya, Rauchschwaden ziehen über die angrenzenden Wohngebiete, während Feuerwehrleute den Brand bekämpfen.

PATTAYA, Thailand – Am 18. August brach um 9:00 Uhr ein Feuer in der Recycling-Fabrik „Bun Jong Recycle“ in Soi Nawang 7, Takhian Tia, Ost-Pattaya, aus. Die Flammen breiteten sich rasch im gesamten Betrieb aus, weshalb mehrere städtische Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz kamen. Nach mehr als einer Stunde Brandbekämpfung gelang es den Behörden, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, zurück blieb nur dichter Rauch über dem Gelände.

Der 65-jährige Fabrikbesitzer Bunjong Chaboonmee wurde weinend beobachtet, wie er das Inferno über sein Eigentum hinwegziehen sah. Sein Sohn, der 45-jährige Arthit Chaboonmee, erklärte, dass der Brand wahrscheinlich durch einen elektrischen Kurzschluss ausgelöst wurde, der einen Stoffstapel entzündete und sich schnell im Lager ausbreitete.



Zu den Schäden zählen fünf Pickup-Trucks, ein Elektromotorrad, ein normales Motorrad, ein Gabelstapler sowie alte Feuerlöscher, Kraftstoffbehälter und Holzpaletten. Die vorläufige Schadensschätzung beläuft sich auf über 3 Millionen Baht.

Die Polizei betrat den Brandort bisher nicht aufgrund der extremen Hitze und wartet, bis eine vollständige Untersuchung möglich ist, um die genaue Brandursache zu bestätigen.

Nach dem Inferno bei Bun Jong Recycle in Banglamung zerstörte der Brand Fahrzeuge, Maschinen und Eigentum im Wert von über 3 Millionen Baht.

Erschöpfte Feuerwehrleute sprühen Wasser tief in die ausgebrannte Fabrik, um eine Ausbreitung auf nahegelegene Häuser zu verhindern.

Der schockierte Fabrikbesitzer blickt fassungslos zu, wie jahrelange Investitionen und Existenzgrundlage in wenigen Stunden zu Asche werden.















