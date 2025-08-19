Pattayas Ban Jingjai Foundation kämpft mit Budgetengpass – Spenden für Kinder erbeten

PATTAYA, Thailand – Die Ban Jingjai Foundation in Nong Plalai, Bezirk Banglamung, Provinz Chonburi, steht nach Angaben von Frau Piangta Chumnoi, Direktorin der Stiftung, derzeit vor erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Die Zahl der regelmäßigen Unterstützer sei zurückgegangen, was direkt die Versorgung der Kinder beeinträchtigt.

Frau Piangta erklärte, dass die Stiftung täglich Kosten für Lebensmittel, Strom, Wasser und Stipendien für bedürftige Kinder tragen müsse. Viele Kinder benötigen Unterstützung, um ihre Ausbildung fortzusetzen, ohne aufgrund von Armut Chancen zu verlieren.







„Obwohl wir versuchen, an allen Ecken zu sparen, müssen die grundlegenden Bedürfnisse der Kinder – Essen, Kleidung, Schulmaterialien und Stipendien – täglich finanziert werden. Ohne zusätzliche Unterstützung könnte die Lebensqualität der betreuten Kinder ernsthaft beeinträchtigt werden“, so die Direktorin.

Die Öffentlichkeit, die helfen möchte, kann Geld oder dringend benötigte Sachspenden an die Ban Jingjai Foundation, Soi Kraek 2, Nong Plalai, Bezirk Bang Lamung, Provinz Chonburi, übergeben. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter 084-614-4389 oder 086-366-5853.



































