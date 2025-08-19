PATTAYA, Thailand – Pattayas Nachtleben zieht seit jeher Touristen und Expats gleichermaßen an, mit Neonlichtern, Livemusik und endlosen Möglichkeiten für einen Abend voller Unterhaltung. Doch jüngste nächtliche Kontrollen durch Behörden der Provinz Chonburi und der Stadt Pattaya könnten erklären, warum manche ausländische Bewohner bestimmte Lokale lieber meiden.







In der Nacht des 15. August führten ein gemeinsames Einsatzteam unter Leitung von Gouverneur Thawatchai Srithong Überraschungskontrollen in Unterhaltungsstätten in Süd-Pattaya durch. In einem beliebten Pub mit über 200 thailändischen und ausländischen Gästen schalteten die Beamten die Musik ab, hellten den Raum auf und führten Ausweiskontrollen sowie stichprobenartige Drogentests durch.



Die gute Nachricht: Es wurden keine illegalen Substanzen gefunden, und alle getesteten Gäste waren negativ. Doch die schwerfällige Atmosphäre mit blinkenden Abzeichen, grellem Licht und Urintests vor Ort entspricht kaum dem unbeschwerten Erlebnis, das viele Expats sich für einen entspannten Abend in Pattaya wünschen.

Die Behörden betonten, dass die Operation Teil der strikten Umsetzung der „No Drugs, No Dealers“-Richtlinien sei, ergänzt durch ein siebenstufiges Kontrollsystem zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften – vom Einlassverbot für unter 20-Jährige über Waffenverbote bis hin zur Schließung von Lokalen, in denen mehr als 30 % der Gäste positiv auf Drogen getestet werden. Sanktionen reichen von temporären Schließungen bis zu einer vollständigen Sperre von fünf Jahren.



Für einige Expats sind diese Maßnahmen ein positives Signal für Ordnung in einer Stadt, die oft mit Exzessen assoziiert wird. Für andere jedoch erzeugen die plötzlichen Razzien, die Polizeipräsenz und die Möglichkeit, spontan getestet zu werden, eine angespannte Stimmung, die dem Gedanken an einen entspannten Abend widerspricht.





Letztlich bleibt die Frage: Schaffen diese strikten Kontrollen Vertrauen bei den Expats, oder halten sie sie von Pattayas Pubs fern? Während die Behörden auf Sicherheit und Sauberkeit des Nachtlebens pochen, könnten genau diese Maßnahmen bei manchen ausländischen Besuchern den Eindruck verstärken, dass bestimmte Lokale den Aufwand nicht wert sind.



































