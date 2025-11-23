Rayong als Gastgeber der Thailand Biennale 2027 ausgewählt – Fokus auf Kunst, Industrie und Umwelt

RAYONG, Thailand – Die Provinz Rayong ist offiziell zur Gastgeberregion der Thailand Biennale 2027 ernannt worden. Die Auswahl erfolgte durch das Kulturministerium über das Office of Contemporary Art and Culture (OCAC). Ausschlaggebend waren Rayongs überzeugende Vision, industrielle Entwicklung, Umweltschutz und kulturelle Ausdrucksformen miteinander in Einklang zu bringen.



Kulturministerin Sabeeda Thaised erklärte, Rayong habe sich durch seine gute Vorbereitung, die Erfahrung im Ausrichten internationaler Veranstaltungen sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Regierungsstellen, lokalen Organisationen, privaten Partnern, Künstlern und Gemeinden hervorgetan. Unter sechs Bewerberprovinzen überzeugte Rayong die Auswahlkommission vor allem durch seinen Ansatz, zeitgenössische Kunst mit der industriellen und ökologischen Identität der Region zu verbinden.

Rayong übernimmt damit die Rolle vom vorherigen Gastgeber Phuket, das derzeit die Thailand Biennale, Phuket 2025, vorbereitet. Diese findet vom 29. November 2025 bis 30. April 2026 in den Bezirken Mueang Phuket, Kathu und Thalang statt. Unter dem Motto „Nirankalpa (Eternal)“ werden Themen wie dauerhafte Liebe, Vergänglichkeit, technologische Transformation und das Gleichgewicht zwischen Leben und Natur erkundet. Insgesamt nehmen 65 Künstler aus 25 Ländern teil, begleitet von 13 Parallel- und Pavillonprogrammen.







Die Thailand Biennale 2027 wird die fünfte Ausgabe des internationalen Festivals für zeitgenössische Kunst in Thailand sein – inspiriert vom Modell der Biennale von Venedig. Frühere Austragungsorte waren Krabi (2018), Nakhon Ratchasima (2021), Chiang Rai (2023) und Phuket (2025).

Ministerin Sabeeda betonte, dass die Biennale eine zentrale Plattform sei, um thailändische Künstler weltweit sichtbarer zu machen, die kreative Wirtschaft zu stärken, den Kulturtourismus in ausgewiesenen Kunststädten zu fördern und die Regierungsstrategie „Thai Thai“ voranzubringen, indem kulturelle Werte in wirtschaftlichen Nutzen umgewandelt und nachhaltige lokale Entwicklungen unterstützt werden. (PRD)



































