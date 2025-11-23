Bürgermeister von Pattaya führt Zonen-T-Shirts für Strand-Thai-Massagen ein

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet überreichte am 19. November zonenspezifische T-Shirts an lokale Betreiber von Strand-Thai-Massagen, um Ordnung, Professionalität und das Vertrauen der Touristen zu fördern. Die Zeremonie fand am Central Beach Pattaya statt und wurde von Stadtverordneten, Vertretern des öffentlichen Gesundheits- und Umweltschutzes sowie Betreibern vom Pattaya Beach und Wong Amat Beach begleitet.



Verteilt wurden 119 T-Shirts in Gelb für Betreiber am Pattaya Beach und 39 T-Shirts in Grün für Wong Amat Beach. Alle Empfänger sind offiziell registriert und zertifiziert durch anerkannte Thai-Massage-Ausbildungsinstitute. Sie sind verpflichtet, während der Ausübung ihrer Dienstleistungen ihre zugewiesenen Shirts mit Mitgliedsnummer zu tragen. Insgesamt gibt es in Pattaya 390 zertifizierte Strand-Thai-Massage-Betreiber, die in vier Zonen aufgeteilt sind, darunter Jomtien-Dongtan Beach und Jomtien-Free Zone.







Bürgermeister Poramet erklärte, die Initiative solle Professionalität fördern, ein organisierteres und einladenderes Serviceumfeld schaffen und Pattayas Image als erstklassiges Reiseziel stärken. Die Betreiber werden ermutigt, freundlichen Service von hoher Qualität zu fairen Preisen anzubieten, sodass Besucher sich sicher fühlen und beeindruckt sind – ein Beitrag sowohl zum persönlichen Erfolg der Anbieter als auch zur florierenden Tourismuswirtschaft der Stadt.



































