PATTAYA, Thailand – Während der thailändische Baht an Stärke gewinnt und die Preise weiter steigen, vertreten viele Langzeitbesucher die Ansicht, dass Pattaya im Vergleich zu seinem heutigen Angebot schlicht „zu teuer“ geworden sei. Doch nicht alle zeigen Verständnis. Kritiker kontern mit Sprüchen wie „Dann bleibt doch zu Hause“ oder „Sorry, cheap Charlie“ und behaupten, die Beschwerden kämen nur von Leuten, die sich nicht anpassen wollten.



Andere jedoch – insbesondere jene, die Pattaya seit Jahrzehnten kennen – betonen, dass das Problem weit über Wechselkurse hinausgeht.

Einige Besucher, die schon vor fast 40 Jahren das erste Mal kamen, beschreiben den Wandel der Stadt als eine langsame Abkehr von dem besonderen Charme, der Pattaya einst ausmachte. Aus dem entspannten Küstenort mit Charakter und Seele sei, so ihre Meinung, eine überbaute Betonlandschaft mit schwindender Anziehungskraft geworden.







Sie erinnern daran, dass das ursprüngliche Pattaya Persönlichkeit hatte: erschwingliche Meeresfrüchterestaurants direkt am Strand, zwangloses Nachtleben, kleine Familienläden und ein entspanntes Küstengefühl, das Reisende immer wieder zurückbrachte. Heute seien es steigende Preise, Überentwicklung, Verkehrschaos und ein allgemeiner Verschleiß, die dieses alte Flair verdrängt hätten. Für sie liegt das Problem nicht allein im starken Baht – sondern darin, dass sich Pattaya nicht mehr „wie Pattaya“ anfühlt.





Dennoch bleibt Pattaya für viele weiterhin ein attraktives Reiseziel. Die Stadt bietet eine große Auswahl an Hotels und Resorts zu moderaten Preisen, vielfältige gastronomische Angebote und eine unkomplizierte Anbindung an die Flughäfen Bangkoks – ideal für kurze Ausflüge ebenso wie für längere Aufenthalte. Sonnige Strände, lebhaftes Nachtleben und ganzjährige Veranstaltungen ziehen weiterhin Besucher an, die eine Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und klassischem Küstencharme schätzen.



































