Ray Run Pattaya Charitylauf bringt Hoffnung für Kinder und Menschen mit Behinderungen

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya wird in Zusammenarbeit mit der Father Ray Foundation den Charitylauf „Ray Run Pattaya“ veranstalten, der Kindern und Menschen mit Behinderungen neue Chancen bieten soll. Die Ankündigung erfolgte auf einer Pressekonferenz am 4. September, an der stellvertretender Bürgermeister Kritsana Boonsawat, Father Kornkiat Deesri, C.Ss.R., Präsident der Father Ray Foundation, Pattaya Mail Geschäftsführer Pratheep Malhotra sowie Vertreter von Inspire Runner, Lions Clubs International District 310C, der Disabled Sports Association of Thailand und weitere Partner teilnahmen.







Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 9. November, am Pattaya Central Beach unter dem Motto „Be the Rays of Hope for Children in Need“ statt. Teilnehmer können in verschiedenen Kategorien antreten, darunter 5 km, 3 km, 1 km und ein 2,5 km Rollstuhlrennen. Die Anmeldung steht Einzelpersonen, Duos, Kindern, Menschen mit Behinderungen und Rollstuhlfahrern offen, sodass ein inklusives Erlebnis für alle gewährleistet ist.

Die Erlöse der Veranstaltung, nach Abzug der Kosten, fließen in Projekte der Father Ray Foundation wie das Father Ray Children’s Village, das Phra Mahathai Early Childhood Development Center, die Phra Mahathai School for the Blind und das Redemptorist Technological College in Pattaya. Spender können zudem ihre Quittungen für Steuerabzüge nutzen.



Der Lauf beginnt früh am Morgen, wobei die Rollstuhlfahrer um 5:30 Uhr starten, gefolgt von den 5-km-, 3-km- und 1-km-Rennen. Die Siegerehrungen finden von 7:00 bis 7:30 Uhr statt. Ziel der Veranstaltung ist es, Gesundheit zu fördern, die Teilnehmer zu inspirieren und Hoffnung in der Gemeinschaft zu verbreiten. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook: Ray Run Pattaya, Line ID: @inspirerunner oder telefonisch unter 098-945-6568.



































