Thailändischer Baht stärkt sich auf 32,20 pro USD bei steigenden Goldpreisen und ausländischen Käufen

PATTAYA, Thailand – Das Kasikorn Research Center berichtete, dass der thailändische Baht am 5. September bei 32,20 pro US-Dollar schloss, nach 32,33 am Vortag. Die Aufwertung des Baht wurde durch rekordhohe Goldpreise auf dem Weltmarkt und Nettokäufe ausländischer Investoren in thailändische Aktien unterstützt, nachdem sich die politischen Bedenken nach der Abstimmung über den neuen Premierminister teilweise entspannt hatten.







Ausländische Investoren kauften netto Aktien im Wert von 1.005,88 Millionen Baht, während sie thailändische Anleihen im Wert von 274 Millionen Baht verkauften. Für die kommende Woche wird erwartet, dass der Baht innerhalb einer Spanne von 31,80–32,80 pro US-Dollar gehandelt wird. Wichtige Einflussfaktoren bleiben die innenpolitischen Entwicklungen, Zuflüsse ausländischer Fonds und die globalen Goldpreise.



Investoren beobachten zudem aufmerksam bevorstehende US-Wirtschaftsdaten wie Inflationsprognosen, Produzenten- und Verbraucherpreisindizes für August, Verbrauchervertrauen und Inflationserwartungen für September sowie die wöchentlichen Arbeitslosenanträge. Darüber hinaus richten die Märkte ihren Fokus auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank und die Wirtschaftsdaten Chinas für August, einschließlich Exporten und Preisindizes.



































