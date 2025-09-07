Pattaya startet Programm „Drive Safe, Live Safe“ zur Förderung der Verkehrssicherheit bei Schülern

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat sich der landesweiten Initiative „Drive Safe, Live Safe“ angeschlossen, um Verkehrsdiziplin zu fördern und die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern. Das Programm wurde am 5. September offiziell von Frau Boon-ngam Lekcharoen, Direktorin der Abteilung für Religions- und Kulturförderung, im Namen von Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet eröffnet. Die Veranstaltung fand auf dem Mehrzweichthof der Pattaya City School 11 (Pattaya Demonstration School) in Zusammenarbeit mit Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited und der Polizei von Bang Lamung statt.







Das Projekt bindet Schüler und die lokale Gemeinschaft ein, um Verkehrsunfälle zu reduzieren und das Bewusstsein für Verkehrssicherheit zu fördern. Die Aktivitäten gliederten sich in zwei Hauptbereiche. Präventive Maßnahmen umfassten die Installation von 12 Verkehrsschildtafeln in ganz Pattaya, die Verbesserung von Fußgängerüberwegen in der Nähe der Schule sowie Schulungen zu Verkehrssicherheit und Straßenverkehrsregeln für über 860 Gymnasiasten.

Proaktive Initiativen beinhalteten die Verteilung von 860 weißen Helmen an Schüler, die diese nach eigenen Vorstellungen gestalten konnten, um Stolz und korrektes Tragen zu fördern, sowie die Einrichtung eines „Connection Area“ innerhalb der Schule als Symbol für eine sichere Verkehrszone.



Das Programm kombiniert Bildungs- und interaktive Aktivitäten, um das Bewusstsein für Verkehrssicherheit und Disziplin bei den Schülern zu stärken. Ziel ist es, langfristig zur Verringerung von Verkehrsunfällen in Pattaya beizutragen.



































